Ο 12χρονος δίνει μάχη στην ΜΕΘ του Παίδων για να κρατηθεί στη ζωή.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Πέμπτης (7/5). Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το μεσημέρι, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και βαριά τραύματα στον θώρακα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dicc9yyhbjh5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει διασωληνωμένος ενώ λόγω της βεβαρυμένης κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε από το Θριάσιο Νοσοκομείο στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού όπου και βρίσκεται στην ΜΕΘ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dicg6nxd5n4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς συνέβη το τροχαίο: Η μαρτυρία του φίλου του

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Θρασυβούλου, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις Αρχές. Μιλώντας για το περιστατικό, φίλος του 12χρονου ανέφερε πως «ο Μελέτης πέρασε με ταχύτητα στο STOP», περιγράφοντας ότι είδε τον συνομήλικό του πεσμένο στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του και με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Όπως είπε, ο 12χρονος συνήθιζε να φορά κράνος όταν οδηγούσε το πατίνι, ωστόσο σήμερα δεν φορούσε. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το παιδί κατευθυνόταν προς το σπίτι φίλου του όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dicc7kqr9yhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συγκλονίζει η ανάρτηση του 12χρονου για τον 13χρονο που σκοτώθηκε στην Ηλεία με πατίνι

Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση που είχε κάνει ο 12χρονος από τον Ασπρόπυργο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή μετά το σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, για τον 13χρονο που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε δυστύχημα στην Ηλεία. Ο ανήλικος είχε αποχαιρετήσει τον συνομήλικό του γράφοντας στα social media τη φράση: «Καλό παράδεισο Κώστα» με φόντο το δικό του πατίνι. Η ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση μετά το σοβαρό ατύχημα του ίδιου του 12χρονου με τους γιατρούς να συνεχίζουν τη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diciss46vc29?integrationId=40599y14juihe6ly}