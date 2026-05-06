Η σύλληψη του 23χρονου στη Λεωφόρο Συγγρού έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της Τροχαίας.

Και ενώ οι έλεγχοι της Τροχαίας για τη μείωση των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια είναι καθημερινοί, δεν φάνηκε να πτοούν έναν 23χρονο στη Λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 23χρονος εντοπίστηκε από ραντάρ να κινείται με 72 χλμ/ώρα, ταχύτητα την οποία αγγίζει ένα Ι.Χ αυτοκίνητο ή μηχανή και όχι ένα ηλεκτρικό πατίνι. 'Οπως φαίνεται και στο βίντεο του MEGA, πέρα από το γεγονός ότι ο οδηγός του πατινιού κινείται με αυτή τη ταχύτητα σε μία από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της Αθήνας, δεν φοράει καν προστατευτικό κράνος. Επιπλέον, ο 23χρονος είχε τροποποιήσει το πατίνι προκειμένου να ξεπερνάει το επιτρεπόμενο όριο των 25 χλμ/ώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibj4m9j0stt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σύλληψη του 23χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο από τις 4 έως τις 5 Μαΐου, για την πρόληψη της οδήγησης ηλεκτρικών χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών