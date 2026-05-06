Η σορός, που ανήκει σε άνδρα, βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Το άψυχο σώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 06/05, σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Τις Αρχές ειδοποίησε πολίτης, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία στον χώρο του πάρκινγκ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που εντόπισαν την σορό σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, πρόκειται για άστεγο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια.

Την έρευνα για την υπόθεση διεξάγει το Α.Τ. Τούμπας.