Ο άνδρας είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του έξω από καφενείο στον Πύργο.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στον Πύργο, όταν ένας άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο μεταφέροντας στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου άλλον άνδρα, ο οποίος ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο οδηγός του οχήματος υποστήριξε ότι βρήκε τον άτυχο 46χρονο πεσμένο στο έδαφος έξω από καφενείο. Προκειμένου να μη χάσει χρόνο περιμένοντας το ασθενοφόρο, έβαλε τον αναίσθητο άνδρα στο πορτ μπαγκάζ του μικρού επαγγελματικού του βαν και κατευθύνθηκε προς το νοσοκομείο.

Εκεί, ενημέρωσε το προσωπικό για την κατάσταση, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Από το νοσοκομείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο προκειμένου να διενεργήσει προανάκριση για το περιστατικό.