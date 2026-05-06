Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 06/05, στις Βούτες Ηρακλείου, όταν ένας 78χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από ατύχημα με το τρίκυκλό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 78χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το όχημά του. Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο άτυχος άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο 78χρονος πλακώθηκε από το ίδιο του το όχημα, καθώς λύθηκε το χειρόφρενο.