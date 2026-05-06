Ο Όμιλος Fourlis και το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» συνεργάζονται για την προώθηση της επαγγελματικής συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τέσσερις προσλήψεις σε brands του Ομίλου και συγκεκριμένα σε IKEA, INTERSPORT και Foot Locker.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Ομίλου Fourlis για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Ο Όμιλος υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία, όπως έλεγχοι προσβασιμότητας σε καταστήματα των brands του σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ο Όμιλος επιδιώκει να διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και αναδεικνύει τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου.

«Στον Όμιλο Fourlis πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν βασικά στοιχεία ενός σύγχρονου και δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» δημιουργούμε ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης και συμβάλλουμε σε μια αγορά εργασίας ανοιχτή σε όλους», δήλωσε η κ. Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας Ομίλου Fourlis.

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη σε νέους με νοητική αναπηρία και αυτισμό, με στόχο την αυτονομία και την κοινωνική και επαγγελματική τους συμπερίληψη. Παράλληλα, προετοιμάζει τους υποψηφίους μέσα από προγράμματα ανάπτυξης επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ παρέχει υποστήριξη τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις ομάδες των καταστημάτων μέσω job coaching και συνεχούς παρακολούθησης της ένταξής τους. Η παραπάνω πρωτοβουλία μεταξύ των δύο οργανισμών υλοποιείται βάσει της μεθοδολογίας της Υποστηριζόμενης Εργασίας.

«Η πρόσβαση στην εργασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την αυτονομία και την κοινωνική συμπερίληψη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και αυτισμό. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Fourlis αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα του πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν έμπρακτα στη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εργασία», δήλωσε o Δημήτρης Τουρλίδας, Επικεφαλής του Τμήματος Ένταξης στην Εργασία του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ».

Οι δύο οργανισμοί εκφράζουν τη βούλησή τους να συνεχίσουν και να διευρύνουν τη συνεργασία τους, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία.