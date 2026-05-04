«Άρα, η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη είναι επικίνδυνη, γιατί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα χιλιάδων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων».

Σκληρή κριτική στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για 4ήμερη εργασία άσκησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, χαρακτηρίζοντάς την «ανεφάρμοστη» και επικίνδυνη για την ελληνική οικονομία. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός τόνισε ότι, αν και η ιδέα της μείωσης των ωρών εργασίας ακούγεται ελκυστική, θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη.

«Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύς κόσμος μπορεί προφανώς πάρα πολλοί να θέλουν να δουλεύουμε 4 ημέρες, αλλά πρέπει αυτό να είναι και ρεαλιστικό και πρέπει να οδηγήσει και πράγματι σε μία λύση η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί» σημείωσε η υπουργός. Σημείωσε δε ότι την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη ακολούθησαν κυβιστήσεις, καθώς την αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για υποχρεωτική 4ήμερη εργασία, διαδέχτηκε η πρόταση για πιλοτική εφαρμογή μετά τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν.

«Δηλαδή, δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή. Ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα παραμένει ανοιχτό κανονικά, άρα με τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόσμο. Θα ανέβει δηλαδή το κόστος εργασίας. Κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν αυτό. Θα κλείσουν και άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων» εκτίμησε η κα Κεραμέως.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ακόμα και κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να μπορούσαν να αντέξουν το συγκεκριμένο μέτρο, θα έπρεπε να βρουν παραπάνω εργαζόμενους οι οποίοι εκλείπουν, καθώς η ανεργία έχει μειωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 17ετίας και θα έπρεπε να επωμιστούν το αυξημένο κόστος, καθώς δεν θα αυξανόντουσαν τα έσοδά τους.

«Άρα, η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για μένα είναι επικίνδυνη, γιατί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα χιλιάδων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπουργός τόνισε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τηρούν τις 40 ώρες εργασίας σε εβδομαδαία βάση, ενώ σε ορισμένες έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά η 4ήμερη εργασία.

Ανάφερε δε, ότι η Ελλάδα έχει μία ιδιαιτερότητα, η οποία καθιστά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανησυχητική. «Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρομεσαίες. Απασχολούν έως 10 εργαζόμενους» ανέφερε η κα Κεραμέως, χαρακτηρίζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και ατεκμηρίωτη.

«Βγαίνεις και κάνεις μία πρόταση η οποία εν δυνάμει επηρεάζει εκατομμύρια εργαζόμενους. Επηρεάζει πλήρως τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Έχεις κάνει μία άσκηση; Έχεις κάνει μία μελέτη, να δεις πως θα επηρεάσει για παράδειγμα τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία; Μία μελέτη, ένα στοιχείο ;» διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι τέτοιες προτάσεις οδήγησαν παλιότερα τη χώρα στην κρίση.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα, στο 71% σημειώνοντας ότι προτάσεις όπως του ΠΑΣΟΚ υπονομεύουν όλα όσα έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια από εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κυβέρνηση «για να μειώσουμε την ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα, να έχουμε 600 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δε δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά στις θέσεις κατάταξης της Ευρώπης στην απασχόληση».

Η κα Κεραμέως παρατήρησε ότι υπήρξαν αντιδράσεις στη συγκεκριμένη πρόταση, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ανήκουν στους κοινωνικούς εταίρους και τοποθετήθηκαν επιθετικά απέναντι σε αυτή την πρόταση.

«Αυτή η κυβέρνηση είναι που νομοθέτησε την δυνατότητα για τετραήμερη εργασία. Να μπορεί δηλαδή να συναφθεί, μετά από συμφωνία εργαζομένων και εργοδότη και να δουλεύεις πράγματι τέσσερις ημέρες δέκα ώρες την ημέρα. Ξέρετε τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ σε αυτό; Όχι. Δηλαδή όχι στη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία».

Αναφερόμενη στην παραγωγικότητα στην εργασία, η υπουργός δήλωσε ότι έχει ανοίξει από καιρό ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών όλης της χώρας, φέρνοντας μάλιστα ως αντίστοιχο παράδειγμα το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας πραγματικά υπολειπόταν σε σχέση με άλλες. Χάρη στο διάλογο που αναπτύξαμε, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, καταλήξαμε σε μία ιστορική κοινωνική συμφωνία, η οποία σήμερα οδηγεί σε υπογραφή περισσοτέρων συλλογικών συμβάσεων και σε αυξήσεις μισθών» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου λοιπόν, με τους κοινωνικούς εταίρους, είναι πρώτο θέμα στη συζήτηση το ζήτημα της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα στην εργασία, όμως, δεν αυξάνεται με μία νομοθετική πρωτοβουλία που απλά λέει λιγότερες ώρες εργασίας. Η παραγωγικότητα στην εργασία αυξάνεται με επενδύσεις, εξ ου και κίνητρα που δίνουμε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών. Η παραγωγικότητα, το λέω ευθέως, δεν αλλάζει με μια διάταξη που θα φέρουμε και θα πούμε δουλεύεις 4 μέρες αντί για 5 και ξαφνικά απογειώνεται η παραγωγικότητα της Ελλάδας, όχι. Με επενδύσεις, βελτιώνεται με κίνητρα, με τεχνολογία, με εκπαίδευση, με ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, με μειώσεις φόρων και ούτω καθεξής».

Επεσήμανε μάλιστα ότι η συνολική παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας – σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία – από το 2018 μέχρι το 2025 έχει αυξηθεί κατά 6,4%, δηλαδή τρείς φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Δεν λέω ότι δεν έχουμε δρόμο για βελτίωση, έχουμε πολύ δρόμο για βελτίωση αλλά έχουμε δει ήδη, θα έλεγα, αποτελέσματα από τις κινήσεις που γίνονται και σε επίπεδο επενδύσεων και σε επίπεδο κινήτρων». Η ίδια επεσήμανε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επηρεάζει με δύο τρόπους την αγορά εργασίας: Ο πρώτος τρόπος είναι ότι οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας με την προϋπόθεση βεβαίως ότι συνδυάζεται με οριζόντια επανακατάρτιση των εργαζομένων. Ο δεύτερος τρόπος άπτεται του ασφαλιστικού συστήματος καθώς εφόσον κάποιες εργασίες θα γίνονται από μηχανές, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το ζήτημα των εισφορών.