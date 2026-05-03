Αποφεύγει έτσι τη συμμετοχή του στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Το ερώτημα με την αφίσα της ΠΑΣΠ.

Άδικη είναι η κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επίσκεψή του στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την επομένη της Πρωτομαγιάς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει τα τελευταία χρόνια κάθε Πρωτομαγιά στο Σκοπευτήριο όπου εκτελέστηκαν οι 200 κομμουνιστές το 1944 από το ναζί κατακτητές.

Κάποιοι λένε μάλιστα πως το πράττει και γιατί δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά... πηγαίνει!

Η επίσκεψη πάντως στο Σκοπευτήριο δεν συνάδει με την αντικομμουνιστική αφίσα της ΠΑΣΠ που δεν καταδικάστηκε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε διαγράφτηκε κανείς γι΄ αυτήν!

Β.Σκ.