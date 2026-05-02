Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων χαρακτηρίζουν το επίδομα των 300 ευρώ ως «voucher επιβίωσης», επισημαίνοντας ότι το ποσό αντιστοιχεί μόλις σε 4,16 ευρώ τον μήνα, ποσό που, όπως αναφέρεται, «δεν ξεπερνά την αξία ενός καφέ».

Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών για όλους τους ασφαλισμένους. Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και αφορούν κυρίως τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, μέσω του ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί η δεύτερη φάση πληρωμών την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, κατά την οποία θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών. Συγκεκριμένα, πληρωμές θα πραγματοποιηθούν για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, καθώς και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων μισθωτών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνολικά, το πρόγραμμα πληρωμών ακολουθεί τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με στόχο την ομαλή ροή των καταβολών και την αποφυγή επιβάρυνσης του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την Eurostat στη χώρα μας άνω από το 1/3 των συνταξιούχων (36%) λαμβάνει κυριολεκτικά συντάξεις φτώχειας, ως 700 ευρώ μικτά (658 ευρώ καθαρά), ενώ το 55% έχει σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ μικτά (ως 940 καθαρά). Η δε καθαρή μέση κύρια σύνταξη για το σύνολο των συνταξιούχων (2,5 εκατομμύρια), είναι μόλις 794,5 ευρώ μικτά.Την ιδια ώρα η Ελλάδα εμφανίζει το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στον πληθυσμό άνω των 65 ετών στην ΕΕ-27, με το 23,3% των ηλικιωμένων να ζει σε συνθήκες ανέχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (από 22,5% το 2021).

Αναλυτικότερα:

-Το 54% (1.365.291) των συνταξιούχων με σύνταξη έως 940 € καθαρά

-864,55 € (μεικτά) η μέση κύρια σύνταξη Υπολείπεται του κατώτατου μισθού (920 € μεικτά)

-Συντάξεις έως 940 € καθαρά (1.000 € μεικτά) λαμβάνουν 1.365.291 συνταξιούχοι (ποσοστό 54%).

-Συντάξεις έως 658 € καθαρά (700 € μεικτά) λαμβάνουν 886.848 συνταξιούχοι (ποσοστό 35%).

-Συντάξεις έως 564 € καθαρά (600 € μεικτά) λαμβάνουν 672.092 συνταξιούχοι (ποσοστό 26,6%).

-Συντάξεις έως 470 € καθαρά (500 € μεικτά) λαμβάνουν 399.413 συνταξιούχοι (ποσοστό 15,8%).

Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων χαρακτηρίζουν το επίδομα των 300 ευρώ ως «voucher επιβίωσης», επισημαίνοντας ότι το ποσό αντιστοιχεί μόλις σε 4,16 ευρώ τον μήνα, ποσό που, όπως αναφέρεται, «δεν ξεπερνά την αξία ενός καφέ». Oπως τονιζει η ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων) «οι συνταξιούχοι, δεν επέστρεψαν ποτέ στα προ κρίσης επίπεδα πραγματικού εισοδήματος». Πρόκειται για εφάπαξ και όχι για μηνιαία ενίσχυση με αλλαγή και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Η ενίσχυση δεν αφορά -όπως ανακοινώθηκε- το 85% των συνταξιούχων, αλλά το 85% των συνταξιούχων, που είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών. Εκτός ενίσχυσης μένουν οι χήρες/οι και τα ορφανά τέκνα, οι μειωμένες συντάξεις και όσοι είχαν την «ατυχία» να έχουν ένα πρόσκαιρο περιουσιακό όφελος(π.χ. μια πώληση) ή ένα ακίνητο κληρονομιά στο χωριό(λόγω εισοδηματικών ή και περιουσιακών κριτηρίων).

Οι αποδοχές των συνταξιουχων δεκαέξι χρόνια μετά, εξακολουθούν να είναι μειωμένες σε ποσοστό έως και 50%: