Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται για τον Μητσοτάκη η απόφαση για Λιβανό και Αραμπατζή.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται το Μαξίμου καθώς καλείται να λάβει μια πολύ κρίσιμη απόφαση: Θα πει ναι ή όχι στην πρόταση για σύσταση Προανακριτικής για τους δυο πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή που το όνομά τους περιλαμβάνεται στην τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δύσκολη, πολύ δύσκολη η απόφαση για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ακόμα και αν επικαλεσθεί «ψήφο κατά συνείδηση» το κόστος θα είναι τεράστιο.

Πρώτον, πώς θα πει «ναι» σε Προανακριτική όταν δεν έκανε το ίδιο για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη που τα ονόματά τους περιλαμβάνονταν στην πρώτη δικογραφία; Και μάλιστα οργάνωσε το μεγαλύτερο πραξικόπημα της μεταπολίτευσης, με ευθύνη δυστυχώς και του Προέδρου της Βουλής, προκειμένου να εμποδιστούν οι τριάντα και πλέον βουλευτές της πλειοψηφίας που ήθελαν να υπερψηφίσουν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Είναι χαρακτηριστικό πως εκείνη τη «μαύρη μέρα» για τον κοινοβουλευτισμό υπήρξαν βουλευτές της ΝΔ που δεν ήξεραν -λόγω της μεθόδευσης που έγινε- αν ψήφισαν ή αν απείχαν από την ψηφοφορία και αν ψήφισαν τι ...ψήφισαν (!) και την επομένη τηλεφωνούσαν στο Μαξίμου να πληροφορηθούν τι ...έπραξαν!

Δεύτερον, αν αρνηθούν την Προανακριτική για τους δυο πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή θα ξεσηκωθούν οι «γαλάζιοι» βουλευτές. Πώς για αυτούς κινούν την άρση της ασυλίας και τους πρώην υπουργούς τους «απαλλάσσουν»;

Τρίτον, επειδή η ψηφοφορία είναι μυστική είναι πολύ πιθανό η «γραμμή» του Μαξίμου να σπάσει. Και να υπάρχουν διαρροές που θα είναι και διψήφιες, με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί περαιτέρω από την αντιπολίτευση η δεδηλωμένη για την κυβέρνηση.

Τέταρτον, πώς το Μαξίμου θα αρνηθεί την Προανακριτική; Αν το πράξει θα καταστεί σχεδόν καθολική η πεποίθηση στο εκλογικό σώμα πως η κυβέρνηση συγκαλύπτει τα σκάνδαλα και πως ο πρωθυπουργός είναι ο «αρχιμάστορας» της συγκάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή θα είναι κοινή, με τον πρώην υπουργό να τάσσεται ήδη δημοσίως, έστω και εμμέσως, κατά της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής. Επίσης δημοσίως κατά της Προανακριτικής έχουν ταχθεί στελέχη που διαμορφώνουν ουσιαστικά το κλίμα και συμπαρασύρουν στη γραμμή τους το Μέγαρο Μαξίμου όπως ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, όπως και αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές.