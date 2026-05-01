Από ένα άλλο μετερίζι οι γαλάζιοι βουλευτές καταλήγουν σε κοινές διαπιστώσεις με την αντιπολίτευση. Ότι έχει χαθεί η πραγματική επαφή με την κοινωνία. Ότι έχει τραυματιστεί το DNA της παράταξης.

Όλες οι θετικές ειδήσεις κυλούν και χάνονται εντός 24ωρου. Επίσκεψη Μακρόν, νέο πακέτο παροχών, στρατιωτική συνδρομή στην Κύπρο.

Αντίθετα, όλες οι αρνητικές ειδήσεις κολλούν πλέον πάνω στην κυβέρνηση σαν μαγνήτης. Υπόθεση υποκλοπών, Πόρισμα Τζαβέλλα, δίκη Τεμπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, άρσεις ασυλιών 13 βουλευτών, αφύλακτα δικαστήρια, ακρίβεια, υπόθεση Λαζαρίδη.

Αυτή η διαπίστωση ενώ κοντοζυγώνει η ώρα που η κυβέρνηση μπαίνει στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης, μειώνει τις όποιες προσδοκίες για δημοσκοπική ανάταση.

Κυρίως σε όσους στο Μαξίμου και στο ευρύτερο πρωθυπουργικό περιβάλλον πιστεύουν ότι όσο παρατείνεται η θητεία της κυβέρνησης τόσο θα ξηλώνεται το ..πουλόβερ.

Η «χαμένη ευκαιρία» των πρόωρων εκλογών

Γι αυτό επιμένουν καιρό τώρα να στηθούν το συντομότερο δυνατόν κάλπες. «Από εδώ και πέρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε τόσο καλό που θα αλλάξει άρδην το πολιτικό κλίμα. Αντίθετα, οι αρνητικές ειδήσεις καραδοκούν» λένε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ήδη, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για προανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών σχετικά με την διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων των πρώην υπουργών Σπ. Λιβανού και Φ. Αραμαπατζή. Με τον Σπ. Λιβανό να χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις κατηγορίες εναντίον του.

..Κι ενώ δεν έχει περάσει εβδομάδα από την άρση ασυλίας 13 γαλάζιων βουλευτών. Και την απομάκρυνση Λαζαρίδη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση τριών υπουργών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Γραμματέα του κόμματος.

Με την πλάτη στον τοίχο για την νέα Προανακριτική

Η κυβέρνηση βρίσκεται γι’ άλλη μία φορά με την πλάτη στον τοίχο. Διότι αν απορρίψει το νέο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική όπως έκανε και με τους Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη θα θυμώσει περαιτέρω τους «13» γαλάζιους βουλευτές που για τα ίδια αδικήματα οδηγούνται στην δικαιοσύνη ενώ θα απαλλαχθούν οι δύο πρώην υπουργοί Σπ. Λιβανός και Φ. Αραμπατζή. Με μία ψηφοφορία που θα είναι μυστική..

Και με ένα νέο αίτημα να καθαρογράφεται από το ΠΑΣΟΚ για δεύτερη εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών μετά την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Φυσικά η Ν.Δ. θα την απορρίψει με το επιχείρημα της «εθνικής ασφάλειας» αλλά οι αρνητικές εντυπώσεις στην κοινωνία και την αντιπολίτευση θα μείνουν. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν μπει ακόμη στην προεκλογική κούρσα δύο- τουλάχιστον- νέοι παίκτες. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού με τον Αντώνη Σαμαρά να κρατάει «ζεστές» τις μηχανές και να καιροφυλακτεί.

Το ασφυκτικό κλίμα τροφοδοτεί η ανταρσία των «5»

Απόδειξη της οριακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση είναι ότι τα ποσοστά της Ν.Δ. εξακολουθούν να πέφτουν παρά το νέο πακέτο μέτρων που εξαγγέλθηκε. Με την πόλωση και τα συντονισμένα πυρά της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης , να δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλίμα. Το οποίο τροφοδοτεί πλέον και η δυσφορία των κυβερνητικών βουλευτών που εκφράστηκε πρόσφατα με την ανταρσία των «5».

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις ευνοούν το αντάρτικο

Φυσικά , οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν επιθυμούν την πτώση της κυβέρνησης. Αντίθετα. Θέλουν να αλλάξει πορεία για να μην πέσει στα βράχια. Και έχουν πλέον την νομιμοποίηση να το πουν. Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της Ν.Δ. δείχνουν ότι σειρά κυβερνητικών χειρισμών- που προσιδιάζουν σε παλινωδίες- δεν επικροτούνται από την κοινωνία.

Που νοιώθουν θιγμένοι στην καθημερινότητα τους και πληγωμένοι ως προς την δημοκρατική ευαισθησία τους.

Και μπορεί μονότονα ο σκληρός πυρήνας της κυβέρνησης να λέει ότι οι βουλευτές απλώς γκρινιάζουν γιατί αγωνιούν για την επανεκλογή τους ή την υπουργοποίηση τους, αλλά πια και αυτό το αφήγημα δεν μοιάζει να πιάνει.

Η κοινωνία και το «ηθικό» πλεονέκτημα

Διότι η κυβέρνηση χάνει μέρα τη μέρα το ηθικό της πλεονέκτημα. Με σειρά λαθών, με τον απόηχο των σκανδάλων να την ακολουθεί και την κόπωση να λογίζεται πλέον «εχθρός» απέναντι σε μία κοινωνία που έδωσε μακρά πίστωση χρόνου και τώρα δεν έχει κάτι άλλο να περιμένει. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.

Ακόμη και η επίμονη πρωτιά της Ν.Δ. – στην δύση της δεύτερης τετραετίας – δεν πιστώνεται τόσο στα κατορθώματα της δεύτερης τετραετίας αλλά στην παρατεταμένη έλλειψη στιβαρής και αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης.

Γι’ αυτό οι 10 ή 12 ή 15 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα δεν εγγυώνται την επιτυχία της Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές αλλά την αποτυχία της αντιπολίτευσης να πείσει.

«Μείναμε από πολιτικό καύσιμο»

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο η κακή ψυχολογία εντός της κυβέρνησης με το εσωκομματικό ρήγμα να βαθαίνει αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των εκλογών. Διότι αλλιώς κινητοποιείται μία ικανοποιημένη κοινοβουλευτική Ομάδα που διαθέτει πειστικά επιχειρήματα και αλλιώς μία απογοητευμένη κοινοβουλετυτική Ομάδα που νοιώθει ότι η κυβέρνηση της έχει μείνει από πολιτικό καύσιμο.

Και υπάρχουν βουλευτές που ομολογούν ότι με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν νοιώθουν ότι έχουν να πουν πολλά στους πολίτες για την επόμενη τετραετία. Τουλάχιστον όχι σε θέματα που τους καίνε και τους απασχολούν.

Η έλλειψη πειστικού αφηγήματος για 3η τετραετία

Η αποτυχία του πραγματικού εκσυγχρονισμού του κράτους όπως αναδείχθηκε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ομολογία της όπως εκφράστηκε από την απόφαση να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη 13 βουλευτές της , δεν πείθουν ότι τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά.

Όπως δεν πείθουν τους πολίτες και οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην υπόθεση των υποκλοπών. Όσο κι αν δεν είναι ένα θέμα που τους αγγίζει προσωπικά. Έχει να κάνει, όμως, με τους αρμούς μιας δημοκρατικής κοινωνίας που βλέπουν να κλονίζονται.