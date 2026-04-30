«Ακονίζουν τα μαχαίρια τους» για τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Εξηγήσεις για τα αποτελέσματα της κυβέρνησης τα επτά χρόνια σε συγκεκριμένες πολιτικές αναμένεται να ζητήσουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 7ης Μαΐου.

Και θα ζητήσουν αλλαγή πλεύσης.

«Αντί να βάζουμε γυψοσανίδες στα νοσοκομεία να προσλάβουμε γιατρούς» , «αντί να επιβραβεύουμε την Αριστεία να πάρουμε δασκάλους», «αντί να στηριζόμαστε στα επιδόματα να φτιάξουμε νέο αγροτικό παραγωγικό μοντέλο».

Αυτά είναι ορισμένα ενδεικτικά θέματα που αναμένεται να τεθούν ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις.

Λ.Ι.