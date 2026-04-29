Μια παραλία στις Φιλιππίνες αναδείχθηκε η καλύτερη στον κόσμο για το 2026.

Η παραλία Ενταλούλα στο Παλαουάν στις Φιλιππίνες ανακηρύχθηκε το πιο εντυπωσιακό κομμάτι ακτογραμμής στη ετήσια λίστα World’s 50 Best Beaches.

Τα βραβεία απονέμονται μετά από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου.

Οι παραλίες αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η μοναδικότητα, η άγρια φύση, το πόσο ανέγγιχτη παραμένει, ο φυσικός «ήχος» του περιβάλλοντος, το αν η πρόσβαση στη θάλασσα είναι εύκολη και αν τα νερά είναι ήρεμα, ο βαθμός συνωστισμού και η πιθανότητα να περάσει κάποιος μια «τέλεια ημέρα στην παραλία».

Η Ενταλούλα έχει κερδίσει τη φήμη της χάρη στους επιβλητικούς ασβεστολιθικούς βράχους που πλαισιώνουν την απαλή λευκή άμμο της, δημιουργώντας μία από τις πιο μαγευτικές ακτές στον κόσμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε σύγκριση με γειτονικές παραλίες, οι κριτές αναφέρουν ότι δέχεται λιγότερους επισκέπτες και πως τα νερά της είναι καθαρά και ήρεμα, καθιστώντας την ιδανική για κολύμπι.

Ωστόσο, η παραλία είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα, κάτι που συμβάλλει στο να παραμένει πιο ήσυχη και να διατηρεί τον φυσικό της χαρακτήρα.

Ελληνική παραλία η 2η καλύτερη παγκοσμίως - 1η στην Ευρώπη

Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως - και στην πρώτη στην Ευρώπη - για το 2026, βρέθηκε η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά.

Η παραλία βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο του νησιού και, όπως και η Ενταλούλα, περιβάλλεται από βράχια και η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται κυρίως με βάρκα, αν και μπορεί να προσεγγιστεί κατεβαίνοντας ένα απότομο μονοπάτι.

Οι κριτές ενθουσιάστηκαν με τη Φτέρη λόγω της παρθένας ομορφιάς της και του γαλήνιου περιβάλλοντός της, κάτι που σπανίζει στην Ελλάδα, σχολιάζει ο Independent.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και η παραλία Γουόρτον στην Αυστραλία, η οποία εντυπωσίασε τους κριτές λόγω της απομονωμένης τοποθεσίας της.

Το Νόσι Ιράντζα στη Μαδαγασκάρη κατέλαβε την τέταρτη θέση χάρη στη μοναδική αμμώδη λωρίδα που συνδέει δύο μικρά νησάκια κατά την άμπωτη, καθώς και για την πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητά του, που περιλαμβάνει και θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν στην περιοχή.

Στην πέμπτη θέση, η East Beach στο νησί Βόμο στα Φίτζι ξεχώρισε για την ηρεμία της και το γεγονός ότι είναι ιδανικό μέρος για κολύμπι.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Shoal Bay East στην Ανγκουίλα, η Dhigurah στις Μαλδίβες, η Playa Baladra στο Μεξικό, το Koh Rong στην Καμπότζη και η Donald Duck Bay στην Ταϊλάνδη.

Η Ελλάδα, η Ταϊλάνδη και η Αυστραλία αναδείχθηκαν κορυφαίοι προορισμοί για παραλίες το 2026, με τρεις παραλίες η καθεμία στη λίστα.

Με πληροφορίες από Independent