Ο Τραμπ επιμένει σε μία συμφωνία με το Ιράν, η οποία ωστόσο αμφισβητείται από το Ιράν και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κράτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μία συμφωνία με το Ιράν, η οποία κατά δημόσια δήλωσή του στο Truth Social έχει εγκριθεί από την ανώτατη ηγεσία του Ιράν. Ωστόσο το Ιράν, το Ισραήλ και οι διαπραγματευτές δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.

Ο Τραμπ όμως δεν πτοείται. Σε δηλώσεις του από το Οβάλ γραφείο αργά το βράδυ δήλωσε πως η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ίσως και στην Ευρώπη και ότι τα έγγραφα για τη συμφωνία βρίσκονται σε «σχεδόν τελικό στάδιο». Τόνισε επίσης δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, αλλά ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και οι ειδικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

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«Μόλις καταλήξαμε σε μια σπουδαία συμφωνία για τον πόλεμο με το Ιράν, υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

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Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έχει εγκρίνει τη συμφωνία, η απάντηση του Τραμπ ήταν πιο μετριοπαθής από τη βεβαιότητα της ανάρτησής του: «Καταλαβαίνω ότι η απάντηση είναι ναι» είπε.

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Σύμφωνα με τον Τραμπ η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί θα διασφαλίσει ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι που ήταν και ο σκοπός όσων περάσαμε. Τα έγγραφα είναι σε σχεδόν τελική μορφή... Τη συμφωνία τη θέλει (το Ιράν) όσο και όλοι οι άλλοι», είπε ο Τραμπ και σημείωσε ακόμα πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά αμέσως ως αποτέλεσμα της συμφωνίας.

{https://x.com/clashreport/status/2065165311679066476}

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμα πως είχε μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ότι σύντομα θα μιλήσει και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ γραφείο απάντησε πως η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ιράν ισχύει για το σημείο στο οποίο αρνήθηκε να κάνει πίσω, δηλαδή το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

{https://x.com/clashreport/status/2065164143594709148}

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, που είναι ο κυρίαρχος σκοπός όσων έπρεπε να περάσουμε για να το πετύχουμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ και πρόσθεσε πως εκτός από τον Νετανιάχου μόλις είχε μιλήσει και με τους ηγέτες του Κατάρ, των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, όλες χώρες που επικαλείται στην ανάρτησή του ότι συμφώνησαν.

Δήλωσε ακόμα πως το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό εδώ και μήνες «και απλά εσείς δεν το γνωρίζατε» είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

{https://x.com/clashreport/status/2065164659108295016}

Διάψευση από τα ιρανικά Μέσα

Η πιθανότητα το Ιράν να εγκρίνει ένα προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ είναι υψηλή, επειδή η Ουάσινγκτον έχει αποδεχτεί το προτεινόμενο κείμενο της Τεχεράνης, αναφέρει πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δώσει τελική απάντηση επιμένει.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης αμφισβήτησε τις δηλώσεις Τραμπ ότι τα «τελικά σημεία» της συμφωνίας με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί, λέγοντας ότι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC ανέφερε ότι «Ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν απαντήσει ακόμη στους ισχυρισμούς του Τραμπ, από την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει αντιφατικές και ανακριβείς δηλώσεις».

{https://x.com/clashreport/status/2065163833203990640}

Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν Tasnim, το οποίο συνδέεται στενά με τους IRGC, αντέδρασε επίσης στις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί του για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός εάν το Ιράν ανακοινώσει επίσημα συμφωνία. «Μέχρις ότου ανακοινωθεί επίσημα από το Ιράν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία ή συμφωνία, οποιεσδήποτε δηλώσεις του Τραμπ για αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται υπό το ίδιο πρίσμα με τους προηγούμενους ισχυρισμούς και τα μηνύματά του», ανέφερε το Tasnim.

Ο Τραμπ στην ανάρτησή του αναφέρει ακόμα ότι έχουν συμφωνήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη ανάμεσά τους «ΗΠΑ, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Τουρκία, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, Αίγυπτος και άλλοι», αλλά μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του.

Η έκπληξη του Νετανιάχου

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 news ότι το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί για οριστικοποιημένη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διαψεύδοντας και οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους τον Τραμπ. Η ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Trurth Social που αναφέρει ξεκάθαρα πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη εξέπληξε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ δεν γνώριζε καμία επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, είπε η πηγή στο CNN, ή οποιαδήποτε έγκριση μιας συμφωνίας, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ανακοινώσεις Τραμπ.

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Μετά από δύο διαδοχικές νύχτες αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και τις νέες απειλές για νέα πιο σκληρά πλήγματα, ο Νετανιάχου είχε συγκαλέσει μια περιορισμένη συζήτηση για την ασφάλεια το βράδυ της Πέμπτης με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας και ορισμένους από τους υπουργούς του. Ο Τραμπ έκανε ανάρτηση σχετικά με την πιθανή συμφωνία ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρισκόταν σε αυτή τη συζήτηση.

Άγνοια και από το Κατάρ

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία εξέτασαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων ΗΠΑ - Ιράν, οι οποίες οδήγησαν σε πρόοδο σχετικά με τις συμφωνίες που προτάθηκαν στο πλαίσιο μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, ανέφερε το πρακτορείο Diwan χωρίς καμία επιβεβαίωση περί συμφωνίας και υπογραφών.

Ο Τραμπ δήλωσε στον εμίρη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τελικών διαδικασιών πριν από την ανακοίνωση των ρυθμίσεων για την υπογραφή συμφωνίας, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Τα χάσματα

Το Ιράν, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, πέρασε το τελευταίο προσχέδιο της προτεινόμενης συμφωνίας με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών του Κατάρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ είχε επιστρέψει αλλαγές στο προσχέδιο πριν από δύο εβδομάδες αλλά άρχισε να απογοητεύεται από την καθυστέρηση της Τεχεράνης να απαντήσει. Ωστόσο, στο παρασκήνιο, οι συζητήσεις μέσω του Κατάρ αυτή την εβδομάδα βοήθησαν να μειωθούν ορισμένα από τα κενά. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συχνές επαφές με τους διαμεσολαβητές, ακόμη και όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλασαν πυρά τις δύο τελευταίες νύχτες.

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Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα τουλάχιστον τους ισχυρισμούς του περί συμφωνίας. Όμως, τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες δήλωσαν στο Axios ότι τα βασικά κενά επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και διαμεσολαβητών του Κατάρ την Τετάρτη.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Τεχεράνη. Ο απεσταλμένος του Κατάρ, Αλί Αλ-Θαουάντι, και ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, εργάζονταν για να γεφυρώσουν τα χάσματα που παρέμεναν άλυτα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, οι Καταριανοί και οι Ιρανοί πίστευαν την Τετάρτη ότι είχαν καταλήξει σε ένα συμφωνημένο κείμενο που θα αποδέχονταν και οι ΗΠΑ.

Οι πηγές ανέφεραν ότι τα χάσματα μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα:

- Ο μηχανισμός αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, το πιο σημαντικό ζήτημα για τους Ιρανούς.

- Οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

- Το ζήτημα του τρόπου διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τις πηγές, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε αρκετές χώρες την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες στην Τεχεράνη κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία, αλλά εκκρεμεί ακόμα η τελική έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η ανάρτηση Τραμπ

Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης και το έκανε κατά τον προσφιλή του τρόπο, μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ ενημέρωσε πως λόγω των εξελίξεων ακύρωσε τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σημείωσε ωστόσο ότι μέχρι να υπογράψουν συμφωνία με το Ιράν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε ισχύ.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ,της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Πρόσθεσε ακόμα πως «ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συναλλαγής - Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Την ανάρτηση αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος

{https://x.com/WhiteHouse/status/2065125847921500545}