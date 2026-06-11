Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επικείμενο μεγάλο χτύπημα στο Ιράν απόψε, μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς προειδοποίησε το Ιράν, για ένα πολύ μεγάλο χτύπημα απόψε (11/6). Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί!) πολύ σκληρά απόψε.

Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Kharg και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Κούρδοι μας απογοήτευσαν»

Μιλώντας στο Fox News νωρίτερα ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ επιχείρησαν να παραδώσουν όπλα στον ιρανικό λαό σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, αλλά οι περιφερειακοί σύμμαχοι «μας απογοήτευσαν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ακόμα πως οι Αμερικανοί παρέδωσαν όπλα στους Κούρδους, περιφερειακούς αντιπάλους του Ιράν, αλλά ο ίδιος θεωρεί ότι οι Κούρδοι κράτησαν τα όπλα για τον εαυτό τους αντί να τα διανείμουν. «Οι Κούρδοι μας απογοήτευσαν», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα το θυμάμαι αυτό, Κούρδοι» προειδοποίησε.

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Συνέχισε λέγοντας ότι αρχικά ήταν αντίθετος με το σχέδιο αυτό καθώς είχε υποψίες ότι οι Κούρδοι θα «κρατούσαν τα όπλα».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε εξοργισμένος από τα Μέσα και τη συνεχιζόμενη κάλυψη του πολέμου στο Ιράν. Ισχυρίστηκε πως ακόμη και Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει έκπληκτοι με το πόσο καλά τα πάνε «στις εφημερίδες».