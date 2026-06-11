Οι λογαριασμοί ενέργειας στις ΗΠΑ –συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος– ήταν σχεδόν κατά ένα τέταρτο υψηλότεροι τον Μάιο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με τη βενζίνη να ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης.

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ευθαρσώς πως «αγαπά τον πληθωρισμό», αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων που έδειξαν ότι οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών.

Τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής της Εργασίας (BLS) για τον Μάιο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 4,2% τους τελευταίους 12 μήνες, από 3,8% τον Απρίλιο. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.

«Το λατρεύω. Οι αριθμοί ήταν υπέροχοι. Ξέρετε τι αγαπώ πραγματικά; Αγαπώ τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, αν και υποσχέθηκε ότι οι τιμές θα «κατρακυλήσουν» μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Αργότερα, μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του απομονώθηκαν και παρερμηνεύτηκαν, εξηγώντας ότι εννοούσε πως «αγαπά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός δεν κινήθηκε ακόμη υψηλότερα», δεδομένης της εμπόλεμης κατάστασης.

«Τα νούμερα είναι φανταστικά, επειδή αυτό που δείχνουν είναι ότι, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Και όταν βγούμε από αυτόν τον πόλεμο, τα νούμερα θα είναι ακόμη χαμηλότερα απ' ό,τι ήταν πριν».

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Απαντώντας στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, μάλιστα, ο πρόεδρος «αποκάλυψε» ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μυστικές επιχειρήσεις για να αποσπάσουν «εκατομμύρια βαρέλια» πετρελαίου από το Ιράν, γεγονός που, όπως είπε, συνέβαλε σε μια μικρή πτώση των τιμών του πετρελαίου.

«Όταν αυτή η σύγκρουση τελειώσει… θα δείτε το πετρέλαιο να πέφτει εκεί που βρισκόταν πριν», δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα ταξίδι του στην Άιοβα στις αρχές του 2026, λέγοντας ότι είδε τη βενζίνη να πωλείται προς 1,85 δολάρια το γαλόνι. «Θα επιστρέψουμε σε αυτά τα επίπεδα πολύ σύντομα», υποστήριξε.

Την ίδια ώρα, το Brent, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο, συνεχίζει να κινείται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.