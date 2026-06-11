Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η φαινομενικά δραματική ανακοίνωση του προέδρου την Τετάρτη αναφερόταν σε μια προσπάθεια, για την οποία είχε γίνει αναφορά και στο παρελθόν, με σκοπό τη συνοδεία και καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να αποκαλύπτει, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, μια «μυστική αποστολή» που περιλάμβανε τη λαθραία φυγάδευση εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ακριβώς κάτω από τη μύτη του Ιράν.

«Μπορώ να το πω τώρα. Κάτι που δεν ξέρετε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Όβαλ Γραφείο. «Γνωρίζετε ότι βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου; Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρετε ποιος δεν το γνωρίζει; Το Ιράν - μέχρι αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ ανέφερε αργότερα μέσω Truth Social ότι διέταξε την επιχείρηση τον περασμένο μήνα, ενώ υποστήριξε πως χάρη σε αυτή πέρασαν από τη θαλάσσια οδό αυτή συνολικά 200 πλοία και «100 εκατομμύρια βαρέλια αργού» που διατέθηκαν «στην ανοικτή αγορά».

Αν και η επιχείρηση ήταν αρκετά κρυφή - καθώς τα καθοδηγούμενα από τις ΗΠΑ πλοία απενεργοποιούσαν τους πομπούς τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό κατά τη διέλευση από το στενό θαλάσσιο πέρασμα - οι αποκαλύψεις του Τραμπ δύσκολα εξέπληξαν το Ιράν.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο σχετικά με αυτή την προσπάθεια, αναφέροντας ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ήδη συνοδεύσει περίπου 70 εμπορικά πλοία μέσω των στενών.

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Ο αριθμός των πλοίων που οδηγήθηκαν μέσω των στενών ξεπερνά πλέον τα 200 σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μηνός, ωστόσο πριν από τον πόλεμο, η κίνηση μέσω της θαλάσσιας διόδου ήταν συνήθως περίπου 3.000 πλοία τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η «απίστευτα επιτυχημένη προσπάθεια αυτή» δείχνει πως «οι ΗΠΑ ελέγχουν το στενό του Ορμούζ - όχι το Ιράν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να διευκρινίσουν τι είδους πλοία διέρχονταν κρυφά από τα στενά και ποιο δρομολόγιο ακολουθούσαν, αλλά ένας αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι τουλάχιστον μία από τις διαδρομές δεν βρισκόταν κοντά στις ιρανικές ακτές. Τα πλοία που περνούν κοντά στο Ιράν χωρίς να έχουν λάβει ιρανική έγκριση αντιμετωπίζουν την απειλή μιας σχεδόν βέβαιης επίθεσης από ιρανικά drones ή πυραύλους. Αναλυτές της ναυτιλίας αναφέρουν ότι οι διελεύσεις που καθοδηγούνται από τις ΗΠΑ φαίνεται να ακολουθούν διαδρομές που βρίσκονται πιο κοντά στο Ομάν.