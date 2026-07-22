Η επαναφορά του δακτυλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τοποθετείται χρονικά στα μέσα Οκτωβρίου χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί η οριστική ημερομηνία ισχύς εκ νέου του μέτρου.

Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της φετινής εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο θα είναι σε ισχύ μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Από την επόμενη εβδομάδα όλα τα ΙΧ θα μπορούν να εισέλθουν στο κέντρο, ανεξαρτήτου πινακίδας ή ρύπων των οχημάτων τους.



Ειδικότερα, την προσεχή Παρασκευή ολοκληρώνεται η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά), στην περιοχή του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ [Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας].

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος

Η επαναφορά του δακτυλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τοποθετείται χρονικά στα μέσα Οκτωβρίου χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί η οριστική ημερομηνία ισχύς εκ νέου του μέτρου.

Υπενθυμίζεται πως ο Δακτύλιος ισχύει για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00 και για την Παρασκευή από 07:00 έως 15:00, ενώ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).