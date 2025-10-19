Οι κάτοχοι που δικαιούνται εξαίρεση μπορούν να εκδώσουν ψηφιακό σήμα κυκλοφορίας μέσω του gov.gr, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 επανέρχεται σε ισχύ ο Μικρός Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) να έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Δακτύλιος θα ισχύει έως τις 24 Ιουλίου 2026 και θα εφαρμόζεται:

Δευτέρα έως Πέμπτη: από 07:00 έως 20:00

Παρασκευή: από 07:00 έως 15:00

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.

Πώς θα λειτουργεί

Όπως κάθε χρόνο, θα εφαρμόζεται το σύστημα μονά-ζυγά:

Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.

Τις μονές ημερομηνίες, όσα έχουν μονό αριθμό στην πινακίδα.

Η περιοχή που περικλείεται από τον Δακτύλιο ορίζεται από τους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Α. Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας.

Ποια οχήματα εξαιρούνται του Δακτυλίου:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 169743 (ΦΕΚ Β 5565/17.10.2025), ελεύθερα στον δακτύλιο μπορούν να κυκλοφορούν:

Οχήματα με πλήρη εξαίρεση

Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV)

Plug-in υβριδικά (PHEV) με εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km

Οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου (CNG/LPG) με εκπομπές κάτω από 120 g/km

Οχήματα Euro 6d με εκπομπές κάτω από 120 g/km (με πιστοποιητικό)

Επαγγελματικά οχήματα μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά βαν και φορτηγάκια)

Επιπλέον εξαιρέσεις: