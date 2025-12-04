Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 ακινητοποιημένα φορτηγά στο βουλγαρικό έδαφος με κατεύθυνση προς την Ελλάδα λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα και απτόητοι από το κύμα της κακοκαιρίας Byron, συνεχίζουν με αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων, τελωνείων και κομβικών σημείων του οδικού δικτύου.

Το βράδυ της Πέμπτης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, απέκλεισαν αιφνιδιαστικά την Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας. Η κίνηση των οχημάτων γινόταν από την παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ, στην Αχαΐα και Βάρδας, στην Ηλεία. Οι αγρότες είχαν παρατάξει περίπου 50 τρακτέρ που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της Παλιάς Εθνικής Οδού ενώ οι δυνάμεις τους αναμένεται να ενισχυθούν με ακόμη 30 με 40 τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ.

Στον Ε-65 στην Καρδίτσα οι αγρότες έχουν και τη στήριξη του Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας τονίζοντας ότι «είμαστε ένα μέτωπο». Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας με τρακτέρ «εισέβαλαν» στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και περικύκλωσαν την πλατεία με τα αγροτικά μηχανήματα, για τη δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια με την Αστυνομία στο μπλόκο της Νίκαιας την περασμένη Κυριακή. Η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, τρία νέα μπλόκα στήθηκαν στην Αχαΐα, στον κόμβο Κουρλαμπά, στην περιοχή Διάσελο και στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας από τους αγρότες της Κάτω Αχαγιάς που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το κομμάτι του οδικού άξονα που εγκαινιάστηκε το πρωί της Πέμπτης. Οι αγρότες της Κορινθίας έστησαν μπλόκο με τα τρακτέρ τους στο σημείο των διοδίων του Κιάτου.

Το Σάββατο, 6/12, οι παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά στήνουν νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων την Πέμπτη, όπου συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου 6/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την 'Ασσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου και δυναμικού μπλόκου που θα σηματοδοτεί την παρουσία και τη συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στις ευρύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι παραγωγοί δεν αποκλείεται να συντονίσουν τις δράσεις τους με τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενιαίας φωνής και της αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεών τους.

Τελωνεία: Άνοιξε ο Προμαχώνας, κλειστοί οι Εύζωνοι

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία παραμένουν στα μπλόκα αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας. Το απόγευμα την Πέμπτης άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας και σύμφωνα με τους αγρότες θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα ενώ επιφυλάσσονται για νέες δράσεις ανάλογα με την απόφαση που θα λάβει η γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 ακινητοποιημένα φορτηγά στο βουλγαρικό έδαφος με κατεύθυνση προς την Ελλάδα.

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν για λίγη ώρα τη διέλευση των οχημάτων προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση. Στη συνέχει όμως προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό.

Μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης - Ουρά 11 χλμ. τα σταθμευμένα φορτηγά στο τελωνείο Κήπων

Στο τελωνείο της Νίκης στη Φλώρινα οι αγρότες και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι.

Νωρίτερα, αγρότες είχαν κάνει μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Φλώρινας με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από την Τρίτη 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας, έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Την ίδια ώρα στο τελωνείο των Κήπων έχει σχηματιστεί ουρά 11 χλμ.από τα σταθμευμένα φορτηγά κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φερών μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου.

«Ο αριθμός των φορτηγών είναι πολύ μεγάλος και η ουρά φτάνει από το Τελωνείο μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας. Για να αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση, χθες το βράδυ πέρασαν 50 οχήματα στην Τουρκία και το ίδιο θα γίνει απόψε και τις επόμενες ημέρες. Από τα φορτηγά που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας, σε συνεργασία των τελωνειακών Αρχών Ελλάδας-Τουρκίας έρχονται μόνον αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως θαλασσινά», ανέφερε στο ΑΠΕ, ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής.

Περίπου 300 τρακτέρ στα Μάλγαρα

Στην εθνική οδό στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, παραμένει κλειστό επ' αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα ενώ προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά. Λίγο μετά τις 11 το πρωί περίπου 20 νεκροφόρες έφτασαν στα Μάλγαρα στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης ενώ στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται οδηγοί ταξί, παραγωγοί λαϊκών αγορών, οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών.Το μπλόκο εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού της χώρας.

Παράλληλα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξετάζουν για την Παρασκευή ενδεχομένως το κλείσιμο στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

