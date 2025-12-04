Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Αττική - Τεράστια προβλήματα στη Λακωνία

Πού υπάρχουν προβλήματα και πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία.

Τεράστια προβλήματα προκαλεί ήδη η κακοκαιρία Byron σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 και κλείνουν τα σχολεία για προληπτικούς λόγους.

Καταστροφές καταγράφονται ήδη στη Ζάκυνθο, το Γύθειο, όπου εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια.

Οι πολίτες στην Ανατολική Μάνη και τον Ευρώτα κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Επίσης, μήνυμα έλαβαν όσοι βρίσκονται στην Πιερία, το οποίο εφιστά την προσοχή στις μετακινήσεις λόγω των κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Το δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Αύριο, Παρασκευή, η κακοκαιρία Byron θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ελλάδας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

