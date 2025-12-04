Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Αττική - Τεράστια προβλήματα στη Λακωνία

Τεράστια προβλήματα προκαλεί ήδη η κακοκαιρία Byron σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 και κλείνουν τα σχολεία για προληπτικούς λόγους.
Καταστροφές καταγράφονται ήδη στη Ζάκυνθο, το Γύθειο, όπου εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια.
Οι πολίτες στην Ανατολική Μάνη και τον Ευρώτα κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
{https://x.com/112Greece/status/1996528593740923208}
{https://x.com/112Greece/status/1996533615107400076}
Επίσης, μήνυμα έλαβαν όσοι βρίσκονται στην Πιερία, το οποίο εφιστά την προσοχή στις μετακινήσεις λόγω των κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.
{https://x.com/112Greece/status/1996546101902549461}
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Το δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.
Οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Συγκεκριμένα:
Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι
- στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
- στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες
- στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
- στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
- στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
- στις Κυκλάδες
- στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
- στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα
Αύριο, Παρασκευή, η κακοκαιρία Byron θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ελλάδας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- στην κεντρική Μακεδονία
- στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
- στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
- στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι
- στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι
- στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
LIVE
-
Χείμαρρος «κατάπιε» αυτοκίνητο, διασώθηκαν 3 άτομα17:15:50
Στη Σκάλα Λακωνίας διασώθηκαν τρία άτομα που εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους, όταν το «κατάπιε» χείμαρρος που δημιουργήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-depinen6rz6h?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική17:04:41
Αυτή την ώρα σφοδρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές της Αττικής.
{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/1843207439669457/}
{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid0tkDzmBNmtJgCgQfqmbNsbYWEyo29MigmgvXHNF9hgjrFYAxKENptP9PaoEzATNUtl}
-
Συστάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε φορείς για την κακοκαιρία17:03:54
Λόγω της κακοκαιρίας, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας απέστειλε προς όλους τους εποπτευόμενους φορείς οδηγία με συστάσεις για την προστασία των ωφελουμένων και του προσωπικού των δομών εποπτείας του.
Το υπουργείο εφιστά προσοχή «έτσι ώστε να βρίσκεστε στην αναγκαία επιφυλακή, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καλύτερη προετοιμασία των φορέων/δομών των οποίων έχετε την ευθύνη, για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έπονται και προκειμένου να μην επέλθει κάποιος κίνδυνος για τους ωφελούμενους, αλλά και για το προσωπικό».
Παράλληλα ζητά:
- Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ενημερώσουν τους οικείους δήμους, προκειμένου στη συνέχεια οι τελευταίοι να ενημερώσουν τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, ήτοι παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, με την επισήμανση ότι οι εν λόγω μονάδες θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των βρεφών και νηπίων τόσο εντός της δομής και όσο κατά την μεταφορά τους από και προς την δομή, και
- Οι περιφέρειες να ενημερώσουν τις περιφερειακές τους ενότητες, προκειμένου στη συνέχεια οι τελευταίες να ενημερώσουν τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και τις παιδικές κατασκηνώσεις.
-
Υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση σε όλα τα κλειστά σχολεία16:57:18
Στα σχολεία που θα είναι κλειστά αύριο, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron- ανάμεσά τους και όλες οι σχολικές μονάδες της Αττικής- τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση, τόνισαν στο Dnews πηγές του υπουργείου Παιδείας.
Διαβάστε το ρεπορτάζ ΕΔΩ
-
Ηράκλειο: Υποχώρησε το οδόστρωμα, «κατάπιε» αυτοκίνητο16:53:33
Λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στο Ηράκλειο, το πρωί υποχώρησε το οδόστρωμα, άνοιξε κρατήρας και ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε σκαμμένο οικόπεδο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-depeb5byvj5t?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Εικόνες από τις καταστροφές στη Λακωνία16:52:00
{https://exchange.glomex.com/video/v-depg7u7lsmtt?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Κατολισθήσεις στην Κρήτη16:49:41
Προβλήματα υπάρχουν και στην Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού σημειώθηκαν κατολισθήσεις.
{https://exchange.glomex.com/video/v-depghi6ds2wh?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Απεγκλωβίστηκε οδηγός στον Διρό Λακωνίας16:45:10
Στον Διρό Λακωνίας, στη διασταύρωση Καρβελάς προς το Γύθειο εγκλωβίστηκε ένας οδηγός, όταν «φούσκωσε» το ρέμα.
Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια τον απεγκλώβισαν.
{https://exchange.glomex.com/video/v-depgmh9e8201?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Η ανακοίνωση Χαρδαλιά για τα κλειστά σχολεία στην Αττική16:35:52
Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο, υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοινώνοντας την απόφαση να είναι κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής αύριο.
«Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», συμπλήρωσε.
Με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά αύριο, Παρασκευή θα είναι κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική.
Η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά
«Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε κόκκινο συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.
Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου.
Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα - και όχι το ρίσκο.
Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες - αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.
Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.
Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».
-
10 άτομα απεγκλωβίστηκαν στο Μαυροβούνι Γυθείου16:33:12
Νωρίτερα, 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν με βάρκα από το Μαυροβούνι Γυθείου.
{https://exchange.glomex.com/video/v-depi0ivitwo9?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογένειας στην ανατολική Μάνη16:22:30
Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στον δήμο Ανατολικής Μάνης. Εννέα άτομα επιχειρούν σε περιοχή του Μαυροβουνίου, για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων μελών οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι.
«Διασώστες ορμητικών νερών με βάρκα μεταφέρουν τα άτομα για παραλαβή από ασθενοφόρο. Όλοι καλά στην υγεία τους με ελαφρά υποθερμία», αναφέρει σε ανάρτηση η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας.
{https://www.facebook.com/eodlakonias/posts/pfbid0wwLRBU1fdcEaHwKxXtJTt3xbEQY4e5pQ4B51N7QYRji1UHcLABwcRnggCib6EbhAl}
-
Ποτάμια λάσπης στο Γύθειο16:13:41
Χαρακτηριστικά της κατάστασης στο Γύθειο είναι δύο βίντεο από τις Αιγιές, που καταγράφουν ποτάμια λάσπης, που «κατάπιαν» αυτοκίνητο.
{https://www.facebook.com/100021945468584/videos/871362031900687/}
{https://www.facebook.com/100021945468584/videos/1543071100861138/}
-
Απαγόρευση κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Σπάρτη - Γύθειο16:06:08
Στον οδικό άξονα Σπάρτη- Γύθειο απαγορεύθηκε η κυκλοφορία οχημάτων, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων κατά μήκος του δρόμου.
Σε άλλα σημεία τοποθετήθηκαν αντιπλημμυρικά οδοφράγματα.
-
Συνεδρίασε η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου16:03:11
Ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την επιτροπή εκτίμησης κινδύνου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής:
Σήμερα Πέμπτη (04/12) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου, (ιδιαίτερα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Αύριο Παρασκευή (05/06) τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στην Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί του Σαββάτου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, «παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Από χθες είναι σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» οι περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές ενότητες Θήρας και Ρόδου), Κρήτης, Μακεδονίας (με ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
-
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής αύριο15:57:08
Με απόφαση της περιφέρειας, αύριο, Παρασκευή, θα είναι κλειστά τα σχολεία σε όλη την Αττική.
Δείτε ΕΔΩ όλες τις περιοχές όπου θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο.
-
Δύσκολη η κατάσταση στη Λακωνία, πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα15:48:42
«Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Λακωνία», εξαιτίας της κακοκαιρίας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης.
«Καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για αυτό επιχειρούν συνεχώς όλα τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», επεσήμανε.
Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές των δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, ενώ συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπλήρωσε.
«Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των μαθητών, ώστε να μην κινδυνεύσουν, όπως για παράδειγμα του ειδικού σχολείου στην Πετρίνα, όπου πήγε πρώτα η Αστυνομία για να διαπιστώσει αν μπορούν να μεταφερθούν ασφαλώς οι μαθητές», σημείωσε.
Μάλιστα, επεσήμανε ότι εξαιτίας της κακοκαιρίας «προσανατολίζομαι στο να εκδώσω απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολείων, αύριο, Παρασκευή».
-
Πού είναι κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή15:35:10
Ήδη πολλοί δήμοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι αύριο, Παρασκευή, θα είναι κλειστά τα σχολεία, εξαιτίας της κακοκαιρίας, για προληπτικούς λόγους.
Στην Αττική, μεταξύ άλλων οι δήμοι Μοσχάτου- Ταύρου και Μεγαρέων έχουν ανακοινώσει ότι αύριο τα σχολεία θα μείνουν κλειστά.
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τις περιοχές της χώρας όπου θα είναι κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή (η λίστα ανανεώνεται συνεχώς).