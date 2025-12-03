Οι λάτρεις του ουρανού θα απολαύσουν την Υπερπανσέληνος Δεκεμβρίου την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη.

Η τελευταία πανσέληνος του έτους, γνωστή παραδοσιακά ως το «παγωμένο φεγγάρι», κάνει την εμφάνισή της και φωτίζει τον χειμερινό ουρανό. Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου κορυφώνεται το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που θα είναι ορατό σε ολόκληρη τη χώρα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η ονομασία «παγωμένο φεγγάρι» έχει ρίζες στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την είσοδο στο πιο ψυχρό τμήμα του χειμώνα, όταν οι νύχτες γίνονται μακρύτερες και οι θερμοκρασίες πέφτουν αισθητά. Είναι η πανσέληνος που σηματοδοτεί την τελική πορεία προς το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Φέτος, η λάμψη της υπερπανσελήνου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται σχετικά κοντά στο περίγειο της τροχιάς του. Όσοι βρεθούν σε περιοχές με καθαρό ουρανό θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα φωτεινό, σχεδόν ασημένιο φως να κυριαρχεί στον νυχτερινό θόλο.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα θα βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας τα σύννεφα ενδέχεται να ανοίξουν κατά τόπους, επιτρέποντας στους παρατηρητές να δουν έστω και για λίγο το παγωμένο φεγγάρι.

Η προέλευση της ονομασίας «Παγωμένο Φεγγάρι»

Η ονομασία του φεγγαριού του Δεκέμβρη προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Η φυλή των Μόχοκ το αποκαλούσε «Παγωμένο Φεγγάρι», εμπνευσμένη από τις χαμηλές θερμοκρασίες και το ξεκίνημα του χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο. Άλλες φυλές είχαν δώσει διαφορετικές ονομασίες: οι Τσερόκι το έλεγαν «Φεγγάρι του Χιονιού», οι Κρι «Φεγγάρι του Παγετού» και οι Ογκλάλα «Φεγγάρι των Καμμένων Δέντρων». Όλες οι ονομασίες αποτυπώνουν τη σκληρότητα αλλά και την ομορφιά της χειμερινής περιόδου.