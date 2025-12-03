Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια.

Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από την Κέρκυρα, το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου στις 20:45.

Αρχοντική, γεμάτη αντιθέσεις και επιρροές, η Κέρκυρα συνδυάζει την κοσμοπολίτικη αύρα της πόλης με τη γοητεία της τοπικής παράδοσης.

Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε χωριά, εργαστήρια και καφενεία, δοκιμάζει τοπικές λιχουδιές, ανακαλύπτει μυστικές συνταγές και μπαίνει στις κουζίνες ανθρώπων που μαγειρεύουν με μεράκι.

«Akis’ Food Tour» με τον Άκη Πετρετζίκη - Σάββατο 06 Δεκεμβρίου στις 20:45

Το ταξίδι του Άκη ξεκινά στο χωριό Λάκωνες και το παραδοσιακό καφενείο του Νίκου, για να απολαύσει τον καφέ του με το πιο παραδοσιακό πρωινό: φρέσκο ψωμί, βούτυρο Κερκύρας και μαρμελάδα κουμ κουάτ.

Στους Δουκάδες επισκέπτεται την οικογενειακή αλλαντοποιία των αδερφών Μιχαλά.

Δοκιμάζει παραδοσιακά καπνιστά αλλαντικά και στη συνέχεια κατευθύνεται στο σπίτι τους, για να γευτεί ένα αυθεντικό σουφρίτο με θέα την Παλαιοκαστρίτσα. Ο δρόμος τον οδηγεί στο εργαστήριο του Κωνσταντίνου Λάζαρη, που φτιάχνει γλυκά βασισμένα στις επτανησιακές παραδόσεις.

Ο Κωνσταντίνος δείχνει στον Άκη όλα τα στάδια της παρασκευής του μαντολάτου, του παραδοσιακού χειροποίητου γλυκίσματος που γίνεται µε καβουρδισμένα αμύγδαλα, λίγη ζάχαρη και ασπράδια αυγών χτυπημένα σε μαρέγκα.

Τα γλυκά όμως δεν σταματούν εδώ για τον Άκη. Στην Πόλη της Κέρκυρας, η Αγγελική και ο Βαγγέλης τον υποδέχονται στο ζαχαροπλαστείο τους. Εκεί ο Άκης δοκιμάζει τα περίφημα μακαρόν τους, σε γεύσεις που παντρεύουν την παράδοση με τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική.

Ανάμεσά τους, ένα μακαρόν φτιαγμένο με νούμπουλο, συκομαΐδα και ξινομυζήθρα — μια δημιουργία, χτισμένη πάνω στην αγάπη τους για την πρώτη ύλη. Η μέρα συνεχίζεται με ξενάγηση στη Μονή της Παναγίας των Βλαχερνών και φαγητό με θέα το Ποντικονήσι.

Εκεί ο Άκης δοκιμάζει το κερκυραϊκό ψάρι «μπιάνκο», ενώ απειλητικά σύννεφα αρχίζουν να πυκνώνουν στον ουρανό.

Το βροχερό απόγευμα του Άκη ολοκληρώνεται στον «Αμπελώνα», τη γαστρονομική όαση της Βασιλικής Καρούνου που αγαπάει ιδιαίτερα τις παραδοσιακές συνταγές.

Η Βασιλική ετοιμάζει για τον Άκη το πιάτο ντόλτσε γκάρμπο – γλυκόξινο χοιρινό με μέλι, ξύδι, ζάχαρη και δενδρολίβανο, ένα απολαυστικό και ιδιαίτερο φαγητό της κερκυραϊκής κουζίνας.

Η επόμενη μέρα ξεκινά στο γαλακτοπωλείο του Περικλή Αλέξη, ένα θρυλικό στέκι της πόλης από το 1950.

Εκεί, ανάμεσα σε πεντανόστιμο γαλακτομπούρεκο, ρυζόγαλο και γιαούρτι, ο Άκης μαθαίνει την ιστορία του κερκυραϊκού βουτύρου που έστελνε ο Αριστοτέλης Ωνάσης με αεροπλάνο στην Τζάκι Κένεντι.

Επόμενη στάση για τον αγαπημένο μας σεφ είναι στο ιστορικό ζαχαροπλαστείο του Παπαγιώργη, που λειτουργεί από το 1924 και φημίζεται για τα παγωτά του. Λίγο αργότερα, ο Άκης συναντιέται με τον Τάσο Ανδριώτη που τον ξεναγεί σε έναν ελαιώνα όπου η συγκομιδή των ελιών γίνεται με παραδοσιακό τρόπο.

Η μέρα ολοκληρώνεται στη λιμνοθάλασσα Κορισσίων, όπου ο Άκης μαζί με τον Τάσο στήνουν σε ένα μαγευτικό τοπίο μια αυτοσχέδια μαγειρική στην παραλία.

Ένα ταξίδι που αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα της Κέρκυρας και τους ανθρώπους που τη διαμορφώνουν.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία!

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.

«Akis’ Food Tour» με τον Άκη Πετρετζίκη – Σάββατο 06 Δεκεμβρίου στις 20:45. Το πιο γευστικό tour συνεχίζεται στον Alpha!