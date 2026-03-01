Ο ΟΠΕΚ+ έχει στο παρελθόν αυξήσει την παραγωγή προκειμένου να απορροφήσει επιπτώσεις από διακοπές στον εφοδιασμό.

Σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για μια περιορισμένη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατέληξε την Κυριακή ο ΟΠΕΚ+, σύμφωνα με πέντε πηγές του οργανισμού, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές αποστολές από τη Μέση Ανατολή.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει στο παρελθόν αυξήσει την παραγωγή προκειμένου να απορροφήσει επιπτώσεις από διακοπές στον εφοδιασμό. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός διαθέτει ελάχιστα περιθώρια για ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς, με εξαίρεση τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις εξαγωγές όσο η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο δεν έχει αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, το Ριάντ έχει αυξήσει τις τελευταίες εβδομάδες την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου, προετοιμαζόμενο για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Από το Σάββατο, οι αποστολές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά παγώσει, έπειτα από προειδοποίηση του Ιράν προς τους πλοιοκτήτες ότι η περιοχή έχει κλείσει για τη ναυσιπλοΐα.

Οι πέντε πηγές ανέφεραν ότι ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε καταρχήν σε αύξηση της παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως, έπειτα από συζητήσεις που περιλάμβαναν εναλλακτικά σενάρια από 137.000 έως 548.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώθηκαν άμεσα στις αγορές. Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,73 δολάρια ή 2,45%, κλείνοντας στα 72,48 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, λόγω των φόβων για γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και διακοπές στην τροφοδοσία μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται πάνω από το 20% του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου. Το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε άνοδο 1,81 δολαρίων ή 2,78%, κλείνοντας στα 67,02 δολάρια το βαρέλι.

Η ανησυχία για περαιτέρω άνοδο των τιμών παραμένει έντονη. Οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής έχουν προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον πως ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο αντίκτυπος στην αγορά από οποιαδήποτε σημαντική αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ θα είναι περιορισμένος, λόγω της έλλειψης διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας εκτός της Σαουδικής Αραβίας.

Η συνάντηση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μόνο οκτώ χωρών του ΟΠΕΚ+, συγκεκριμένα της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Καζακστάν, του Κουβέιτ, του Ιράκ, της Αλγερίας και του Ομάν. Αν και ο ΟΠΕΚ+ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και τους συμμάχους του, όπως τη Ρωσία, οι περισσότερες αποφάσεις για αλλαγές στην παραγωγή τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται από αυτή την ομάδα των οκτώ.

Οι συγκεκριμένες χώρες είχαν αυξήσει τα παραγωγικά τους όρια κατά περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 3% της παγκόσμιας ζήτησης, προτού παγώσουν τις αυξήσεις για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 λόγω εποχικής εξασθένησης της ζήτησης.