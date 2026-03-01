Δίνεται επέκταση της δυνατότητας τροποποίησης πτήσεων.

Αλλαγές καταγράφονται στις αερομεταφορές της Aegean, καθώς η ένταση και η πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλούν ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς διάφορους προορισμούς της περιοχής. Οι ελληνικές αερομεταφορές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια για τους επιβάτες και τα πληρώματα.

Ο μεγαλύτερος ελληνικός αερομεταφορέας, AEGEAN, έχει ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων έως τις 4 Μαρτίου 2026, ενημερώνοντας εγκαίρως τους ταξιδιώτες για τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τα εισιτήρια τους. Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτης, Βηρυτού, Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Ριάντ και Τζέντα.

Η εταιρεία τονίζει ότι οι ακυρώσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην περιοχή, με στόχο την προστασία των επιβατών και των πληρωμάτων από πιθανούς κινδύνους.

Διευκολύνσεις για τους επιβάτες

Οι επιβάτες των πτήσεων που έχουν ακυρωθεί θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος είτε από την AEGEAN είτε από τα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη δυνατότητα:

Επιστροφής χρημάτων για την ακυρωμένη πτήση.

Έκδοσης credit voucher, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικά ταξίδια.

Αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς επιπλέον κόστος.

Επέκταση της δυνατότητας τροποποίησης πτήσεων

Η AEGEAN επισημαίνει ότι για πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Ριάντ και Τζέντα, με προγραμματισμένη αναχώρηση έως τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχεται η δυνατότητα:

Δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής εισιτηρίων για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Ακύρωσης της κράτησης και έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση.

Με αυτό τον τρόπο, η AEGEAN επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες δεν θα υποστούν οικονομική ή χρονική επιβάρυνση λόγω των έκτακτων συνθηκών στην περιοχή.