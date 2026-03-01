Η κυπριακή κυβέρνηση διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πραγματική απειλή, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών και των στρατηγικών υποδομών του νησιού.

Στην Κύπρο προκλήθηκε ανησυχία από δημοσιεύματα που ανέφεραν εκτόξευση και πιθανή αναχαίτιση πυραύλων στο νησί, όμως η κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά. Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι δεν υπήρξε καμία απειλή για το νησί και ότι δεν εκτοξεύτηκαν πυραύλοι που να απαιτούσαν αναχαίτιση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ασφάλεια της Κύπρου δεν απειλήθηκε, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε δημοσίευση που ισχυρίζεται το αντίθετο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τα δημοσιεύματα προκάλεσαν διεθνή ανησυχία, με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, να επικοινωνεί άμεσα με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Κιρ Στάρμερ. Σκοπός της επικοινωνίας ήταν να ενημερωθεί η Βρετανία για την κατάσταση και να διασφαλιστεί ότι οι διεθνείς εταίροι έχουν πλήρη εικόνα της ασφάλειας της Κύπρου, ενώ παράλληλα τονίστηκε η δέσμευση της κυπριακής κυβέρνησης για διαφάνεια και ακριβή πληροφόρηση.

Η διάψευση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ενισχυθεί, και υπογραμμίζει τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων και διεθνών εταίρων προκειμένου να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση.