Σημείωσε, επίσης, ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν κοντά στους στόχους των Ιρανών στο Μπαχρέιν.

Σε μια αποκάλυψη που υπογραμμίζει την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, γνωστοποίησε ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους με κατεύθυνση την Κύπρο, την ώρα που οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» χτυπούν οι Ιρανοί για αντίποινα.

