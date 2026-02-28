Νωρίτερα, αξιωματούχος του Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι η απάντηση της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ θα είναι «συντριπτική».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν την απειλή.



Σειρήνες ηχούν το πρωί του Σαββάτου (28.2.26) στο Τελ Αβίβ λόγω της επίθεσης με πυραύλους από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.



Εξάλλου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των Ισραηλινών για τον εντοπισμό πυραύλων, ενώ οι ισραηλινές Αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν να πάνε στα καταφύγια.

{https://x.com/IDF/status/2027661237018845432}



