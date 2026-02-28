Η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές οδηγεί σε έντονο κλίμα αποστροφής ρίσκου, με τον χρυσό να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ο χρυσός κινείται ανοδικά και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η σημερινή στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν κλιμακώνει δραματικά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή του spot χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 5.230,56 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας υψηλό σχεδόν ενός μήνα, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου καταγράφει άνοδο 7,6% και οδεύει προς τον έβδομο διαδοχικό μήνα κερδών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο έκλεισαν με άνοδο 1% στα 5.247,90 δολάρια.

Η στρατιωτική κλιμάκωση έρχεται μετά την αποτυχία των πολύωρων πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης να καταλήξουν σε συμφωνία, παρά τις ενδείξεις προόδου που είχαν αναφερθεί νωρίτερα από το Ομάν. Η επίθεση επιβεβαιώνει τους φόβους της αγοράς για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, με άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, τα νομίσματα και τις αγορές κεφαλαίου.

«Σε τέτοιες συνθήκες γεωπολιτικού σοκ, ο χρυσός λειτουργεί ως το κατεξοχήν ασφαλές καταφύγιο. Το σκηνικό παραπέμπει σε ξεκάθαρο risk-off περιβάλλον, που μπορεί να ωθήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα», ανέφερε ο Phillip Streible, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Blue Line Futures, εκτιμώντας ότι ο επόμενος ανοδικός στόχος εντοπίζεται στα 5.450 δολάρια ανά ουγγιά, με βασική στήριξη κοντά στα 5.120 δολάρια.

Πρόσθετη στήριξη στον χρυσό προσφέρει η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών 10ετών ομολόγων σε χαμηλό τριών μηνών, γεγονός που μειώνει το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του πολύτιμου μετάλλου. Την ίδια στιγμή, τα πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ έδειξαν ισχυρότερη του αναμενομένου άνοδο τον Ιανουάριο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν πιθανότητα περίπου 42% για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Ιούνιο, εξέλιξη που, σε συνδυασμό με την ένταση στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω άνοδο του χρυσού.

Στην Ασία, η φυσική ζήτηση παραμένει ισχυρή, καθώς οι καθαρές εισαγωγές χρυσού της Κίνας μέσω Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά 68,7% σε μηνιαία βάση.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της Κίνας έλαβε μέτρα για να περιορίσει την άνοδο του γουάν, ενθαρρύνοντας περισσότερες αγορές δολαρίου, εξέλιξη που ενισχύει έμμεσα τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι κατέγραψε άνοδο 4,8% στα 92,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 3,4% στα 2.350,34 δολάρια. Το παλλάδιο υποχώρησε οριακά κατά 0,5% στα 1.775,31 δολάρια, με όλα τα πολύτιμα μέταλλα να οδεύουν προς μηνιαία κέρδη υπό το βάρος της γεωπολιτικής κρίσης.