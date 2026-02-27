Υπενθυμίζεται ότι απεργία έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το συλλαλητήριο οργανώνεται στο Σύνταγμα στις 12 μ..

Απεργία, πορεία και συλλαλητήρια ετοιμάζονται για αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μέρα συμπλήρωσης 3 χρόνων από το έγκλημα στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται ότι απεργία έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το συλλαλητήριο οργανώνεται στο Σύνταγμα στις 12 μ., ενώ απεργιακή απόφαση έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη το Εργατικό Κέντρο κήρυξε 24ωρη απεργία και το συλλαλητήριο προγραμματίζεται στις 12 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Στην Λάρισα, απόφαση για απεργία στις 28/2 έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο. Απόφαση για κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων έχει πάρει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, για το διάστημα 11:30 - 2 μ.μ. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ έχει αποφασίσει στάση εργασίας για τις ίδιες ώρες. Ενώ, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων του κλάδου για τις ώρες 11:00 - 2 μ.μ. Αποφάσεις για κλείσιμο των καταστημάτων τους τις ώρες 12 - 2 μ.μ., έχουν πάρει και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Ελασσόνας, Τυρνάβου και Φαρσάλων. Επίσης, στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο και οι μαζικοί φορείς της πόλης διοργανώνουν το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 7 μ.μ., μεγάλη συναυλία στην κεντρική πλατεία της πόλης με την συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών της πόλης. Ανάλογη συναυλία θα γίνει και στην Καρδίτσα, στις 7 μ.μ., στον σταθμό του ΟΣΕ.

Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλώντας στο Σύνταγμα στις 12 μ. και στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις.

{https://www.youtube.com/shorts/k_qTop6ihV0}

«Στις 28 Φλεβάρη να ακουστεί ξανά δυνατά σε όλη την Ελλάδα. ''Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε - Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!''», τονίζει το ΠΑΜΕ, καλώντας στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα και στο συλλαλητήριο της Αθήνας, στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα.).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεμένα τα πλοία - Σταματούν τα τρένα - Στάση εργασίας σε Ηλεκτρικό και Τραμ

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία το Σάββατο, αφού κήρυξε απεργία η ΠΝΟ. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν τους ναυτεργάτες να περιφρουρήσουν την απεργία και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια, τονίζοντας ότι «η "κοιλάδα των Τεμπών" απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους».

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, καθώς όπως καταγγέλλουν «τρία έτη μετά το δυστύχημα, οι εργαζόμενοι στον Σιδηρόδρομο - αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - εξακολουθούν να εργάζονται σε συνθήκες συνεχούς πίεσης χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό». Η Ομοσπονδία καλεί στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 12 μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης, με ομόφωνη απόφασή του το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ προκηρύσσει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα. Και καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια των συνδικάτων σε όλη τη χώρα, γιατί τρία χρόνια μετά δεν έχει υπάρξει δικαίωση για τις ψυχές των 57 νεκρών. «Δεν ανεχόμαστε να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας» δηλώνουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές εστίες κινδύνου στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στα ανεξέλεγκτα Κέντρα Μελέτης, στα summer camps, στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, στις μεταφορές μαθητών προς και από δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης κ.λπ.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που όπως σημειώνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται!

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Mε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9πμ και ακολούθως από τις 9μμ έως τη λήξη της βάρδιας θα πάρουν μέρος στην κινητοποίηση του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τέμπη, οι εργαζόμενοι στη γραμμή 1 του Μετρό (γραμμή ΗΣΑΠ-ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) και το Τραμ. Ενδιαμέσως τα συγκεκριμένα μέσα θα λειτουργήσουν, με σκοπό να διευκολύνουν τους πολίτες να μεταβούν στη συγκέντρωση.

Από την πλευρά του το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο χωρίς να αναφέρει στάση εργασίας, όμως λόγω των συγκεντρώσεων θα σημειωθούν κυκλοφοριακές αλλαγές στις περιοχές που επηρεάζει.

Υπενθυμίζεται ότι ως προς τον τομέα των μεταφορών, 24ωρη απεργία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν οι εργαζόμενοι στην ακτοπλοΐα και στο σιδηρόδρομο.

Παράλληλα η ΑΔΕΔΥ στο δημόσιο τομέα, αλλά και συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα όπως η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αλλά και πρωτοβάθμια σωματεία πολλών κλάδων έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις.

ΓΣΕΕ: Η μνήμη των Τεμπών παραμένει ζωντανή

Σε σχετική ανακοίνωση η ΓΣΕΕ αναφέρει: «Η ΓΣΕΕ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με την 28η Φεβρουαρίου να αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για διαρκή εγρήγορση, ουσιαστική λογοδοσία και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και στους χώρους εργασίας, ώστε παρόμοιες τραγωδίες να μην επαναληφθούν.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η θωράκιση των δημόσιων υποδομών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για την κοινωνία και την Πολιτεία. Η διαλεύκανση των αιτιών και η απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ημέρας, η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους να μετέχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών σε πολλές πόλεις της χώρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευθύνης και της διαρκούς διεκδίκησης ασφαλών και αξιόπιστων μεταφορών για όλους τους πολίτες. Επιβάλλεται σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την προστασία της ζωής και της εργασίας. Η μνήμη των Τεμπών παραμένει ζωντανή και επιτάσσει ουσιαστικές πράξεις, διαφάνεια και δικαιοσύνη».