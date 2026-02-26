Θεσπίζεται νέα, αυτοτελής διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, η οποία κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά παράβαση.

Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για τη διαφήμιση παράνομου τζόγου, κάθειρξη έως 10 έτη για τη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων και χρηματικές ποινές που σε διακεκριμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ προβλέπει το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Το σχέδιο νόμου εισάγει ένα συνεκτικό και αυστηρό πλαίσιο θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων σε επίγειο και διαδικτυακό περιβάλλον, με κεντρικό στόχο την προστασία των πολιτών, ιδίως των νέων.

Το σχέδιο νόμου προχωρά σε μια συνολική αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο το κράτος προλαμβάνει, εντοπίζει και καταστέλλει τον παράνομο τζόγο. Ενισχύει αποφασιστικά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου και την ταχεία ταυτοποίηση εμπλεκόμενων λογαριασμών και ιστοσελίδων. Ενισχύει σημαντικά την Αρχή με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και αναβαθμίζει το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, αποδίδοντάς του ιδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά τυχερών παιγνίων.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται ριζικά η λειτουργία της «black list» με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αποκλεισμού παράνομων ιστοτόπων και καταγραφής των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, επανέρχεται και ενισχύεται η άμεση διοικητική σφράγιση καταστημάτων όπου διεξάγονται παράνομα παίγνια, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά αυτοτελής και αυστηρή διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, ιδίως μέσω ψηφιακών καναλιών, influencers και δικτύων διαδικτυακής διαφήμισης.

Η ανάγκη της συγκεκριμένης παρέμβασης τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2024, σύμφωνα με τα οποία 799.000 πολίτες (9,5% του πληθυσμού) συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια, με εκτιμώμενο κύκλο δραστηριότητας 1,67 δισ. ευρώ και μέση δαπάνη 2.089 ευρώ ανά παίκτη. Με βάση αυτά τα στοιχεια, η εκτιμώμενη ετήσια απώλεια εσόδων για το δημόσιο είναι 400 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το φαινόμενο πλήττει κυρίως τις νεότερες ηλικίες, καθώς το 52,2% των παικτών είναι έως 44 ετών, ενώ οι ηλικίες 18–34 εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση. Παράλληλα, 390.000 άτομα έπαιξαν αποκλειστικά διαδικτυακά, 215.000 σε παράνομους φυσικούς χώρους και 194.000 και με τους δύο τρόπους, με το παράνομο στοίχημα, τις παράνομες ρουλέτες και τα «φρουτάκια» να αποτελούν τις πιο διαδεδομένες μορφές.

Οι ίδιοι οι παίκτες αναγνωρίζουν σοβαρούς κινδύνους, όπως απώλεια χρημάτων (61%), αδυναμία είσπραξης κερδών (53%), έλλειψη προστασίας παίκτη (51%) και απουσία ορίων υπεύθυνου παιχνιδιού (50%), γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής θωράκισης.

Οι κύριοι άξονες του σχεδίου νόμου είναι:

Ενίσχυση των εργαλείων άμεσης ψηφιακής παρέμβασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Θεσπίζεται νέα, ρητή αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να μπορεί:

να ζητά, με ταχεία διοικητική διαδικασία, την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση πρόσβασης (take down) σε διαδικτυακό περιεχόμενο που συνδέεται με τη διοργάνωση, προβολή ή προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, απευθείας από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης κ.λπ.),

να αιτείται από τους εν λόγω παρόχους στοιχεία ταυτοποίησης για συγκεκριμένους χρήστες, λογαριασμούς ή ιστοσελίδες που σχετίζονται με δραστηριότητες παράνομου διαδικτυακού στοιχηματισμού ή τυχερών παιγνίων.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η θωράκιση της Ε.Ε.Ε.Π. με σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία άμεσης ψηφιακής παρέμβασης, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία διακοπή της παράνομης δραστηριότητας στο διαδίκτυο, η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και η αποτελεσματική προστασία των παικτών και των δημοσίων εσόδων.

Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της «black list» της Ε.Ε.Ε.Π.

Εκσυγχρονίζεται και διευρύνεται η λειτουργία του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ("black list") που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., με την πρόβλεψη καταγραφής πρόσθετων πληροφοριών όχι μόνο για τους ίδιους τους ιστότοπους, αλλά και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια, καθώς και για τις σχετικές παραβάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις.

Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός ταχύτερου και αυτοματοποιημένου αποκλεισμού πρόσβασης σε παράνομους ιστοτόπους , ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της "black list" ως εργαλείου πρόληψης και άμεσης διακοπής της παράνομης δραστηριότητας στο διαδίκτυο, ιδίως ως προς την παράνομη διεξαγωγή, διαφήμιση και προώθηση τυχερών παιγνίων.

Στόχος της ρύθμισης είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης διεξαγωγής, προώθησης και διαφήμισης τυχερών παιγνίων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και της εύρυθμης λειτουργίας της νόμιμης, αδειοδοτημένης αγοράς.

Άμεση διοικητική σφράγιση καταστημάτων με παράνομα παίγνια

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επανέρχεται σε ισχύ και ενισχύεται ο μηχανισμός άμεσης διοικητικής σφράγισης καταστημάτων στα οποία διεξάγονται παράνομα τυχερά παίγνια, ήτοι χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή πιστοποίηση. Η άμεση διοικητική σφράγιση προβλεπόταν στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011, η οποία είχε καταργηθεί το 2014. Η επαναφορά του μέτρου αποσκοπεί στην ταχεία διακοπή της παράνομης δραστηριότητας και στην αποτροπή της συνέχισής της σε φυσικούς χώρους.

Περαιτέρω, προβλέπεται ως πρόσθετο διοικητικό μέτρο η αφαίρεση της σχετικής άδειας λειτουργίας από τον οικείο Δήμο, στις περιπτώσεις διαπίστωσης διεξαγωγής παράνομων παιγνίων, ώστε να αποτρέπεται αποτελεσματικά η επαναλειτουργία των παραβατικών καταστημάτων υπό το ίδιο ή άλλο καθεστώς.

Η ρύθμιση ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ του πλαισίου ελέγχου, θωρακίζει τη νομιμότητα στην αγορά τυχερών παιγνίων και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών και της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αυστηρή διοικητική κύρωση για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται νέα, αυτοτελής διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, η οποία κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά παράβαση. Η κύρωση επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, διαφημίζει, προβάλλει ή προωθεί σε τρίτους μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια ή σχετικές υπηρεσίες.

Η διάταξη στοχεύει ιδίως στην αντιμετώπιση του φαινομένου προώθησης παράνομου στοιχηματισμού μέσω σύγχρονων ψηφιακών καναλιών και πρακτικών εμπορικής επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά από influencers, streamers, δίκτυα ψηφιακής διαφήμισης (digital ad networks), συνεργαζόμενους προωθητές (affiliates) και λοιπούς διαφημιστές.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας και προβολής στον χώρο των τυχερών παιγνίων αφορά αποκλειστικά νόμιμα αδειοδοτημένους παρόχους, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών και περιορίζεται η διάχυση της παράνομης δραστηριότητας στο επίγειο και διαδικτυακό περιβάλλον.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει αλλαγή του πλαισίου των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 με στόχο τον εξορθολογισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τη πρακτική των ποινικών δικαστηρίων σε υποθέσεις παράνομων παιγνίων. Όπως αποδεικνύει η νομολογία των ποινικών δικαστηρίων, το ισχύον καθεστώς οδηγούσε στην πράξη σε ανεφάρμοστες ή/και μειωμένες ποινές μέσω αλλαγής «της κατηγορίας» από τα δικαστήρια υπονομεύοντας τον αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εισάγεται πλαίσιο ποινικών κυρώσεων δύο ταχυτήτων θεσπίζοντας χαμηλότερα κατώτερα όρια ποινών ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται από τα δικαστήρια, αλλά ακόμα πιο αυστηρές ποινικές κυρώσεις όταν συντρέχουν συγκεκριμένες επιβαρυντικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα: Ως προς την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, τροποποιείται το σύστημα ποινών με κατάργηση της διάκρισης ανά μέσο τέλεσης και υιοθέτηση ενιαίας αντιμετώπισης.

Πλέον, για μη τυχερά παίγνια προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ (σήμερα: φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή 100.000–200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα ή 200.000–500.000 ευρώ μέσω διαδικτύου).

Για τυχερά παίγνια προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ (σήμερα: κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ).

Στις διακεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατ' επάγγελμα τέλεση ή συμμετοχή ανηλίκων, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 100.000–800.000 ευρώ (σήμερα: δεν υπήρχε αντίστοιχη κλιμάκωση).