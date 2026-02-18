Η επαναλειτουργία της Επιτροπής δίνει τη δυνατότητα για «κούρεμα» που φτάνει έως και το 75% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Η επαναλειτουργία της Επιτροπής, η οποία ξεκινά την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, δίνει τη δυνατότητα για «κούρεμα» που φτάνει έως και το 75% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, καθώς και για αποπληρωμή των οφειλών σε έως 24 δόσεις.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρηστικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους σκέφτονται να προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών:

1. Τι είναι η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών;

Πρόκειται για έναν μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού που δίνει τη δυνατότητα σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις να επιλύσουν φορολογικές διαφορές με την Εφορία χωρίς να περιμένουν την έκδοση δικαστικής απόφασης.

2. Ποιοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή;

Δικαίωμα προσφυγής έχουν όσοι έχουν φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και αμφισβητούν φόρους, πρόστιμα ή προσαυξήσεις που τους έχουν καταλογιστεί.

3. Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιουλίου 2026, ενώ αφορά υποθέσεις που δεν θα έχουν συζητηθεί στα δικαστήρια έως τις 23 Ιουλίου 2026.

4. Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Επιτροπής, όπου ο φορολογούμενος λαμβάνει αριθμό φακέλου και ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του.

5. Τι εξετάζει η Επιτροπή και τι μπορεί να αποφασίσει;

Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογουμένου και μπορεί να προτείνει πλήρη αποδοχή, μερική αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος, καταθέτοντας αναλυτική πρόταση με συγκεκριμένα ποσά φόρων και προστίμων.

6. Τι συμβαίνει αν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την πρόταση;

Με την αποδοχή της πρότασης υπογράφεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, αναστέλλεται η εκκρεμής δίκη και η αρχική φορολογική βεβαίωση διαγράφεται, ενώ το νέο ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο.

7. Ποια είναι τα οφέλη σε φόρους και πρόστιμα;

Οι πρόσθετοι φόροι, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα μπορούν να μειωθούν έως και 75%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο φορολογούμενος για την αποπληρωμή.

8. Πόσες δόσεις προβλέπονται για την εξόφληση;

Το ποσό του κύριου φόρου μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 δόσεις, ενώ όσο λιγότερες είναι οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση σε πρόστιμα και προσαυξήσεις.

9. Ποιες είναι οι βασικές προθεσμίες πληρωμής;

Για να καταστεί αμετάκλητος ο συμβιβασμός, πρέπει να καταβληθεί εντός δέκα εργάσιμων ημερών τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου από την υπογραφή του πρακτικού.

10. Τι συμβαίνει αν δεν τηρηθούν οι όροι του συμβιβασμού;

Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή υπάρξει καθυστέρηση στις τελευταίες πληρωμές, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται στο σύνολό της, ενώ η δικαστική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί.