Προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα».

Προθεσμία για να απολογηθεί στις 13.00 το μεσημέρι της Τετάρτης έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα». Την ίδια στιγμή «σφραγίστηκε το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρίας στη Φαρκαδόνα, ενώ και το τρίτο εργοστάσιο ελέγχεται για παραλήψεις και παραβιάσεις.

Στο μεταξύ έκλεισε το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στη Φαρκαδόνα (12o χλμ. E.O. Τρικάλων - Λάρισας), καθώς εντοπίστηκε ύποπτη διαρροή στις δεξαμενές, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να αναλαμβάνει την υπόθεση.

Οι δικηγόροι ζήτησαν την προσθεσμία, έστω μίας ημέρας, ώστε να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να μεταθέσουν την ευθύνη στους υπογράφοντες τοπογραφικών διαγραμμάτων και σε όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Σφράγισμα εργοστασίου

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το προηγούμενο σαββατοκύριακο η επιχείρηση φέρεται να άνοιξε ένα σκάμμα μπροστά στο σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές. Το γεγονός καταγγέλθηκε από πολίτη στην αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο και 3ο εργοστάσιο

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και 3ο εργοστάσιο, αυτό στο Μακρυχώρι Λάρισας. Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοσθεσία κανόνες ασφαλείας.

Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων

Για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν οικογένειες θυμάτων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο «Βιολάντα» μίλησε ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, στο ΕΡΤnews.

«Έχουμε μια δικογραφία η οποία ξεπερνάει τις 1.500 σελίδες. Όλα τα στοιχεία είναι καταλυτικά και στηρίζουν απόλυτα το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει την ευθύνη», είπε και πρόσθεσε ότι θα διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, δηλαδή όλων αυτών που υπέγραψαν συγκεκριμένες μελέτες, αδειοδότηση, όπως επίσης «και φυσικών προσώπων που στελεχώνουν τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Πυροσβεστική, το ΣΕΠΕ, την Πολεοδομία».