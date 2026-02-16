Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για την «Βιολάντα» οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και στην έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ο οποίος μέχρι στιγμής φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την έκρηξη που άφησε πίσω πέντε νεκρές εργάτριες.

Μπορεί με μια λιτή ανακοίνωση το εργοστάσιο της Vitafree να παρέμεινε σήμερα κλειστό «για προγραμματισμένες εργασίες», ωστόσο στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας φέρεται να πραγματοποιούν έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Κυριακή πολίτης είχε εντοπίσει σκάμμα και ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εργασίες κατόπιν εντολής εισαγγελέα.

Έλεγχος αναμένεται να γίνει και στο εργοστάσιο της Εθνικής Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης - επίσης της ίδιας ιδιοκτησίας - προκειμένου να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα για τις άδειες πυρασφάλειας στις επιχειρήσεις του μπισκοτοβιομήχανου που συνελήφθη εκ νέου με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, ενώ η προανάκριση και η δικογραφία βρίσκονται ήδη στα χέρια της εισαγγελέως Ευτυχίας Μελετοπούλου, προϊσταμένης της Εισαγγελίας Τρικάλων.

Η εισαγγελέας θα καθορίσει ποιοι ακόμα πρέπει να καταθέσουν και ποια στοιχεία θα διερευνηθούν, με στόχο να αποτυπωθούν πλήρως τα κενά στη λειτουργία της επιχείρησης.

Μετά την απολογία του Τζιωρτζιώτη, τα στοιχεία που θα αντληθούν ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνα, έως ότου ολοκληρωθεί το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με καταθέσεις, η διοίκηση του εργοστασίου είχε λάβει δύο προσφορές από τεχνικούς συμβούλους για να διορθωθούν τυχόν αστοχίες στη «Βιολάντα». Η διαδικασία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς το εργοστάσιο θα έπρεπε να κλείσει για μία εβδομάδα, αλλά και λόγω κόστους.

Η υπεράσπιση ποντάρει στη διάχυση ευθυνών

Στον ανακριτή Τρικάλων έχει κληθεί αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», προκειμένου να απολογηθεί, ενώ παράλληλα θα καταθέσει και απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δικηγόροι του κατηγορουμένου θα ζητήσουν 24ωρη ή 48ωρη προθεσμία, ώστε να προετοιμαστούν επαρκώς για την απολογία.

Η υπερασπιστική γραμμή φαίνεται να στηρίζεται στη διάχυση ευθυνών σε όσους υπέγραψαν τα σχετικά έγγραφα.

Μεταξύ αυτών, ο τοπογράφος μηχανικός που κατέγραψε το υπόγειο ως αδήλωτο και οι μηχανολόγοι μηχανικοί που υπέγραψαν μελέτη για την εγκατάσταση των σωληνώσεων χωρίς τις απαιτούμενες από το νόμο προστατευτικές δικλείδες.