Η δωρεά για τον σχεδιασμό, την ανέγερση και τον εξοπλισμό των τριών νοσοκομείων ΙΣΝ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ), η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Με τα τρία νέα, υπερσύγχρονα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) να βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή τους, το ΙΣΝ, συνεπές στη δέσμευσή του για ανοιχτή επικοινωνία και ανταλλαγή αναφορικά με την πρόοδο των έργων, διοργάνωσε έναν ακόμη κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με τις τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής και της Σπάρτης.

Η πρώτη συνάντηση αφορούσε στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ -το πρώτο αμιγώς παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας εκτός Αθηνών- η οποία πραγματοποιήθηκε στο Φίλυρο στις 2 Φεβρουαρίου, ακολούθησε η συνάντηση στην Κομοτηνή για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ στις 9 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε η συνάντηση για το νέο Γενικό Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ. Στον νέο αυτό κύκλο συναντήσεων, τον 9ο κατά σειρά, συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΙΣΝ, του Υπουργείου Υγείας, του διαχειριστή του έργου Hill International, της ομάδας μελέτης καθώς και του αναδόχου κατασκευής, Ομίλου ΑΒΑΞ, οι οποίοι παρουσίασαν την πορεία των έργων. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της τοπικής πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας, των τοπικών υγειονομικών περιφερειών και διοικήσεων, καθώς και επαγγελματιών υγείας, προσελκύοντας παράλληλα το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των κατοίκων των τριών πόλεων και των ευρύτερων περιοχών.

Χαιρετισμό απηύθυνε, εκ μέρους της Πολιτείας, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος δήλωσε: «Οι εργασίες για την κατασκευή των νέων νοσοκομείων σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη εξελίσσονται απρόσκοπτα και με σαφές χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για έργα που ενσωματώνουν καινοτομίες, πράσινες τεχνολογίες και τεχνολογίες αιχμής με στόχο την υψηλή ποιότητα φροντίδας των ασθενών. Η ενσωμάτωσή τους στο ΕΣΥ θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και την ισότιμη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Πρόεδρό του, κ. Ανδρέα Δρακόπουλο. Η συνολική προσφορά του Ιδρύματος προς το ΕΣΥ, που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, δεν αποτυπώνεται μόνο στο μέγεθος των δωρεών, αλλά κυρίως στο αποτύπωμα που αφήνουν. Οι παρεμβάσεις αυτές σηματοδοτούν την επόμενη μέρα του ΕΣΥ: ένα σύστημα υγείας που ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται και καινοτομεί, με επίκεντρο τον πολίτη»





Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, μέσω ζωντανής σύνδεσης ανέφερε:

«Οι ανοιχτές συναντήσεις που διοργανώνουμε τακτικά από το 2019 στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής και της Σπάρτης έχουν πλέον φτάσει συνολικά τις εννέα, και έχουν ως στόχο την ενημέρωση και συζήτηση με τις τοπικές κοινότητες σχετικά με την εξέλιξη του κάθε έργου. Μας γεμίζει χαρά και ελπίδα η ενεργή συμμετοχή και ο αυθεντικός διάλογος που αναπτύσσεται σε κάθε συνάντηση, με ερωτήματα και ιδέες που προκύπτουν να έχουν ήδη ενσωματωθεί στον σχεδιασμό των νοσοκομείων. Όπως έχουμε αναφέρει, τα νοσοκομεία αυτά κατασκευάζονται και εξοπλίζονται για να παραδοθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τους πραγματικούς αποδέκτες να είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι, ήδη από αυτό το στάδιο, διακρίνεται από τους συμμετέχοντες ένα αίσθημα κοινής ευθύνης, καθώς συμμερίζονται την αγωνία για την εφαρμογή των καλύτερων δυνατών πρακτικών και προδιαγραφών καθώς και για τη διαμόρφωση νοσοκομείων που θα ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των ευρύτερων περιοχών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάθε συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο του εκάστοτε νοσοκομείου, με θεματικούς άξονες που λειτουργούσαν ως κοινός παρονομαστής. Αναλυτικότερα, τα βασικά σημεία που παρουσιάστηκαν και αφορούν τα νοσοκομεία ΙΣΝ στο σύνολό τους είναι τα εξής:

Τα τρία νέα νοσοκομεία, που κατασκευάζονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ σε σύμπραξη με το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα έργα στον τομέα της υγείας της χώρας την τρέχουσα περίοδο, με στόχο να συμβάλουν στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους της περιφέρειας.

Tα νοσοκομεία σχεδιάζονται από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW) με όραμα να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενσωματώνοντας στον σχεδιασμό τους μια ουσιαστικά ανθρωποκεντρική προσέγγιση και θέτοντας τον πήχη για τα νοσοκομεία του μέλλοντος διεθνώς. Παράλληλα, στοχεύουν στην πιστοποίηση LEED Platinum μια από τις κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας, με στόχο την επίτευξη σχεδόν μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της κατασκευής, ενώ λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τον κύκλο ζωής των υλικών και τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης νερού. Ο USGBC, ο οργανισμός πίσω από την πιστοποίηση LEED, αξιοποιεί τα νοσοκομεία του ΙΣΝ ως μία μελέτη για την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου προτύπων.

Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα κτήριο να είναι έτοιμο να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Η φιλοδοξία είναι τα πρότυπα αυτά να μπορούν στο μέλλον να εφαρμοστούν διεθνώς και σε άλλα κτήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε κτήρια διαφορετικών χρήσεων.

Η κατασκευή, η οποία ξεκίνησε το 2024, πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την ολοκλήρωσή της να υπολογίζεται στις αρχές του 2027. Τα νοσοκομεία θα παραδοθούν στην Ελληνική Κοινωνία με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, και θα μπορούν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία στο πλαίσιο του ΕΣΥ.

H επιλογή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα τρία νοσοκομεία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%, με την παράδοση για ορισμένα είδη να έχει ήδη ξεκινήσει.

Την τρέχουσα περίοδο η κατασκευή και των τριών νοσοκομείων εστιάζει, μεταξύ άλλων, στις ξύλινες κατασκευές πυράντοχης επεξεργασίας με αυξημένη αντοχή σε συνθήκες φωτιάς, οι οποίες υλοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η χρήση του ξύλου ως βασικού δομικού υλικού συμβάλλει επιπλέον στην ενεργειακή αποδοτικότητα των νοσοκομείων. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2025, εξασφαλίστηκε καινοτόμος πιστοποίηση πυρασφάλειας και για τα τρία νέα νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των νοσοκομείων και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη φιλοσοφία δημιουργίας κτηρίων όπου η φύση διαδραματίζει κεντρικό θεραπευτικό ρόλο, έχουν επιλεγεί περισσότερα από 2.300 δέντρα από τα συνολικά 2.700 που θα φυτευτούν στα τρία νέα νοσοκομεία. Τα δέντρα θα παραμείνουν στα φυτώρια μέχρι τη φύτευσή τους.

Δρομολογούνται συνεργασίες με διεθνείς κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα της υγείας για την ενίσχυση των τριών νοσοκομείων, όπως ενδεικτικά με το NewYork-Presbyterian και το Columbia University σε σύμπραξη για το Ελληνικό Δημόσιο για την ανάπτυξη του τμήματος παιδικής καρδιολογίας και παιδοκαρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ.

Το κλινικό πρόγραμμα του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ του ΙΣΝ, του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Ελληνικού Δημοσίου. Οι προσθήκες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία μονάδας ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων 20 κλινών, 2 ο τρισδιάστατο μαγνητικό τομογράφο μαγνητικού πεδίου 1.5 Tesla, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος, Εργαστήρια λοιμωδών νοσών, ιστοσυμβατότητας, γενετικού ελέγχου κ.ά.

Αντίστοιχα, σε συνέχεια του τελικού γύρου διαβουλεύσεων με την τοπική ιατρική κοινότητα της Κομοτηνής και το Ελληνικό Δημόσιο έχει εμπλουτιστεί περαιτέρω το κλινικό πρόγραμμα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, περιλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τρισδιάστατο τομογράφο μαστού, τομογράφο μαγνητικής τομογραφίας (MRI) με μαγνητικό πεδίο 3 Tesla και 2 επιπλέον χειρουργικές αίθουσες.

Η δωρεά για τον σχεδιασμό, την ανέγερση και τον εξοπλισμό των τριών νοσοκομείων ΙΣΝ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ), η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια.

Μάθετε περισσότερα για τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.snfghi.org/el/