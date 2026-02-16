Η επιλογή της Ελβετίας σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, θα διεξαχθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά από προηγούμενους γύρους στο Άμπου Ντάμπι και την Κωνσταντινούπολη.

Ανώτεροι Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, που θα διεξαχθεί με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η διήμερη συνάντηση, που ξεκινά την Τρίτη, αναμένεται να αντικατοπτρίζει τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Άμπου Ντάμπι, με την παρουσία εκπροσώπων από την Ουάσινγκτον, το Κίεβο και τη Μόσχα. Παρά τις νέες προσπάθειες των ΗΠΑ για αναζωογόνηση της διπλωματίας, οι ελπίδες για οποιαδήποτε ξαφνική πρόοδο παραμένουν χαμηλές, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πιέζει για μαξιμαλιστικές απαιτήσεις στην Ουκρανία.

Ενώ οι συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε προτάσεις για στρατιωτική κατάπαυση του πυρός, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες της Γενεύης θα ασχοληθούν με ένα «ευρύτερο φάσμα θεμάτων», ανάμεσά τους εδαφικά ζητήματα και άλλες απαιτήσεις που έχει υποβάλει η Μόσχα.

Ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ένας ακροδεξιός σύμβουλος του Πούτιν, ο οποίος έχει αμφισβητήσει στο παρελθόν την ουκρανική κυριαρχία, θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας της Ρωσίας. Επίσης θα συμμετάσχουν ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής των ρωσικών στρατιωτικών πληροφοριών, και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόσχας.

Η Ουκρανία, από την άλλη, αναμένεται να στείλει την ίδια αντιπροσωπεία όπως και σε προηγούμενους γύρους συνομιλιών, με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας.

Η Γενεύη φαίνεται πως ήταν επιλογή των ΗΠΑ. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι αναμένεται να ηγηθούν της αμερικανικής διαμεσολάβησης, αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συναντήσεις και με Ιρανούς αξιωματούχους επίσης στη Γενεύη μέσα στην εβδομάδα.

Με πληροφορίες του Guardian/AlJazeera/Reuters