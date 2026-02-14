Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Ναβάλνι σε μια φυλακή στη Σιβηρία, η Βρετανία και οι σύμμαχοί της απέδωσαν την ευθύνη στο Κρεμλίνο μετά από ανάλυση δειγμάτων υλικών που βρέθηκαν στο σώμα του.

«Ο ηγέτης της Ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με ένα δηλητήριο που αναπτύχθηκε από μια τοξίνη βατράχου - βέλους», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Μιλώντας από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Μόνο η ρωσική κυβέρνηση είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Ρωσία».

Όπως αναφέρει το BBC, η Κούπερ συναντήθηκε με τη χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, στο συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. «Η Ρωσία είδε τον Ναβάλνι ως απειλή», δήλωσε η Κούπερ στην εκδήλωση. «Χρησιμοποιώντας αυτή τη μορφή δηλητηρίου, το ρωσικό κράτος επέδειξε τα απεχθή εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και τον συντριπτικό φόβο που έχει για την πολιτική αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, κατηγορούν τη Ρωσία για τη δηλητηρίαση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων για την φερόμενη παραβίαση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα από τη Ρωσία.

Ο Ναβάλνι - ένας αγωνιστής κατά της διαφθοράς και ο πιο ηχηρός ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ρωσίας - πέθανε ξαφνικά στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ηλικία 47 ετών. Το 2020 δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα Novichok. Υποβλήθηκε σε θεραπεία στη Γερμανία και συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.

Πριν από τη σημερινή ανακοίνωση, η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, υποστήριζε επανειλημμένα ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε από δηλητηρίαση ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης σε μια αρκτική αποικία το 2024.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η Γιούλια Ναβάλναγια δήλωσε ότι η ανάλυση λαθραίων βιολογικών δειγμάτων που πραγματοποιήθηκε από εργαστήρια σε δύο χώρες έδειξε ότι ο σύζυγός της είχε «δολοφονηθεί».

Δεν παρείχε λεπτομέρειες για το δηλητήριο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, για τα δείγματα ή για την ανάλυση - αλλά προκάλεσε τα δύο εργαστήρια να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Κατά τη στιγμή του θανάτου του, ο Ναβάλνι βρισκόταν στη φυλακή για τρία χρόνια με κατασκευασμένες κατηγορίες και είχε πρόσφατα μεταφερθεί στην αποικία καταδίκων του Αρκτικού Κύκλου.

Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, ο 47χρονος έκανε μια σύντομη βόλτα στην αποικία καταδίκων του στη Σιβηρία, είπε ότι ένιωθε αδιαθεσία, στη συνέχεια κατέρρευσε και δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Η οικογένεια του Ναβάλνι επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο πολιτικός ακτιβιστής πέθανε αργότερα εκείνη την ημέρα.

Ποιος ήταν ο Αλεξέι Ναβάλνι

Πριν από δύο χρόνια στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η Γιούλια Ναβλανάγια ανακοίνωσε ότι ο σύζυγός της - Αλεξέι - πέθανε.

Δύο χρόνια αργότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου - μαζί με τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία - δήλωσαν ότι είναι «σίγουροι» ότι δηλητηριάστηκε από τη Ρωσία χρησιμοποιώντας τοξίνη βατράχου-βέλους.

Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, ο 47χρονος έκανε μια σύντομη βόλτα στην αποικία καταδίκων του στη Σιβηρία, είπε ότι ένιωθε αδιαθεσία, στη συνέχεια κατέρρευσε και δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του.

Ο πολιτικός ακτιβιστής ήταν γνωστός εδώ και καιρό ως ένα από τα πιο εξέχοντα πρόσωπα της ρωσικής αντιπολίτευσης στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είχε επιβιώσει από προηγούμενες απόπειρες δηλητηρίασης και φυλακίστηκε αφού η ομάδα του αποκάλυψε διαφθορά σχεδόν σε κάθε επίπεδο του ρωσικού κράτους - συχνά στοχοποιώντας τον ίδιο τον Πούτιν.

Την πρώτη φορά που ο Ναβάλνι υποψιάστηκε ότι είχε δηλητηριαστεί, βρισκόταν στη φυλακή εκτίοντας ποινή για έκκληση σε μη εξουσιοδοτημένες διαμαρτυρίες. Τότε, σε ηλικία 43 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρησμένο πρόσωπο, προβλήματα στα μάτια και εξανθήματα στο σώμα του.

Αλλά ήταν η δεύτερη φερόμενη δηλητηρίαση - ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2020 - που τράβηξε πραγματικά την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Κατέρρευσε σε μια πτήση πάνω από τη Σιβηρία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Ομσκ. Ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα τη Γερμανία έπεισε Ρώσους αξιωματούχους να επιτρέψουν την αεροπορική μεταφορά του στο Βερολίνο για θεραπεία.

Αφού ανάρρωσε στη Γερμανία, ο Ναβάλνι επέστρεψε στη Μόσχα στις 17 Ιανουαρίου 2021 και κρατήθηκε αμέσως μέχρι τον θάνατό του το 2024.