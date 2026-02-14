Συντετριμμένη η κόρη του. Καραμανλής και Σαμαράς στο τελευταίο αντίο.

Τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στον πρώην υπουργό της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε την περασμένη Πέμπτη. Εκλεγόταν βουλευτής από το 1981 ως και το 2007, ενώ συμμετείχε ως υπουργός στις κυβερνήσεις της ΝΔ του Κώστα Καραμανλή, διατελώντας υπουργός Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.

Η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα τελέστηκε από το Α' νεκροταφείο. Η οικογένεια του είχε κάνει έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Πλήθος στελεχών της ΝΔ πήγαν στο τελευταίο αντίο για τον Αναστάση Παπαληγούρα. Μεταξύ άλλων οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. ο ΥΠΕΘΑ Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην υπουργός Βύρων Πολύδωρας.

Το φέρετρο κατά την τελετή ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία ενώ πλήθος κόσμου, υπουργών και πολιτικών, κατέφτασαν στο α' νεκροταφείο.

Ο συγκινητικός επικήδειος στην κηδεία του πατέρα της

Με δάκρυα στα μάτια, η Λένα Παπαληγούρα αποχαιρέτησε τον πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε από την καρδιά της στον επικήδειο του πατέρα της, και πρώην υπουργού της ΝΔ, μιλώντας για τα οφέλη της ανακουφιστικής φροντίδας, σε περίπτωση που η ασθένεια δεν μπορεί να νικηθεί.

«Στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα», ανέφερε αρχικά.

«Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ», κατέληξε.