Κερδίζει μαραθώνιους και σπάει παγκόσμια ρεκόρ επειδή, στα 82 του, η ηλικία του σώματός του είναι αυτή ενός 30χρονου. Είναι μια πραγματικότητα που πολλά πανεπιστήμια προσπαθούν να εξηγήσουν.

Ο Juan López είναι ο πραγματικός «υπερήρωας», καθώς είναι 82 ετών, κι όμως προπονείται καθημερινά, κερδίζει μαραθώνιους και σπάει ρεκόρ. Διατηρεί το 77% της μυϊκής του μάζας, κάτι που συνήθως συνδέεται με έναν 30χρονο.

Αρκετά πανεπιστήμια προσπαθούν να βρουν την εξήγηση τη νεανική του εμφάνιση, αν και δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη πώς τα καταφέρνει. Ωστόσο, ο Juan López φαίνεται να έχει μια σαφή απάντηση: το κλειδί για να παραμείνει νέος είναι ο αθλητισμός και η ενεργή δραστηριότητα.

«Πολλά από αυτά οφείλονται στη γενετική, αλλά και στην προπόνηση», λέει.

Για τον Juan, όλα άλλαξαν στα 66 του, όταν άρχισε να τρέχει. Αυτό το άθλημα έγινε η διαφυγή του και το καταφύγιό του, επιτρέποντάς του να αγωνίζεται ενάντια στον εαυτό του. Σε τέτοιο βαθμό που το 2024 έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον μαραθώνιο στην κατηγορία M80, και το 2025 έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 χιλιόμετρα- ρεκόρ που είναι ανέφικτα για τους περισσότερους δρομείς αρκετές δεκαετίες νεότερους.

Ο αθλητισμός, σε συνδυασμό με την προσεκτική και υγιεινή διατροφή, επιτρέπει στον Juan να παραμένει νέος. Το κάνει αυτό όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τη σύζυγό του, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να τη φροντίζει για πολλά χρόνια ακόμα.

