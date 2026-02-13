Ένα πάνελ με ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον για ολόκληρη την -πολύπαθη- Θεσσαλία, θα έχει τη Δευτέρα, η παρουσίαση της «Ιθάκης», στη Λάρισα.

Όπως μαθαίνουμε από τους ανθρώπους μας στη «μητρόπολη του Κάμπου», για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να μιλήσουν ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Απόστολος Καλογιάννης, η ηθοποιός Μαριάνα Τουμασάτου, η δημοτική σύμβουλος Λάρισας, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και δικηγόρος Ιωάννα Καραβάνα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, πρώην γραμματέας της νεολαίας ΠΑΣΟΚ Τρικάλων, δημιουργός την ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».

Επίσης, δεν αποκλείεται στο πάνελ να ενταχθεί και κάποιος εκπρόσωπος του αγροτικού κόσμου.

Α.Γ.