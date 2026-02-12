Φυσικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέταξε την… ταβανόπροκα.

«Θαλπωρή» στα «ορεινά» των εδράνων της Νέας Αριστεράς βρήκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου, μετά τη φυγή της από την Πλεύση Ελευθερίας. Φαίνεται πως δεν ήταν τυχαία η αναφορά της σε τηλεοπτική της συνέντευξη, πως «είναι κοντά στην Νέα Αριστερά».

Στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου πάντως ήταν γνωστό ότι και πριν την ανεξαρτητοποίησή της, η κ. Καραγεωργοπούλου συζητούσε νομοσχέδια με βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν αποκλείεται μάλιστα, να υπάρξουν και άλλους είδους συζητήσεις, για το πολιτικό της μέλλον αυτή τη φορά, με πρόσωπα από την Νέα Αριστερά με τα οποία διατηρεί άριστες σχέσεις. Εξίσου καλές σχέσεις διατηρεί και άλλος βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και μένουμε εδώ προς το παρόν…

Πάντως, αν και αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε με αγάπες στην ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου, στη συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις το πέταξε το καρφάκι της. Τι καρφάκι δηλαδή, καρφάρα…

Ειδικότερα, ενώ εξαπέλυε πυρά προς την κυβέρνηση, γύρισε η κάμερα την έπιασε να γυρνάει προς το μέρος της πρώην βουλευτή της και να λέει: «Κάποιοι έχουν προσβληθεί από τη νόσο της καρέκλας η οποία φαίνεται πως είναι μεταδοτική».

Σ.Σ.