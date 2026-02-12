«Διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη. Τον καημένο το συνάδελφο που τον κατηγόρησα εν τη απουσία του, σας αφήνω να τον καμαρώνετε», επανήλθε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγκαλώντας την Νίκη Κεραμέως για «στυγνά» και «ξετσίπωτα» ψεύδη.

Νέα εκτός ορίων αντιπαράθεση στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε με βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη, με την Νίκη Κεραμέως να σηκώνει το γάντι και να απαντά σε υψηλότατους τόνους.

Η Ζωή Κωνστοπούλου ανέφερε πως ξεκίνησε την τοποθέτησή της από την τραγωδία της Βιολάντα επειδή ήταν παιδιά από τα Τρίκαλα στα θεωρεία και κατήγγειλε την Νίκη Κεραμέως πως δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα ενώ συζητείται εργασιακό νομοσχέδιο.

Παράλληλα έστρεψε τα πυρά της προς τον υπουργό Υγείας για τις τοποθετήσεις του αναφορικά με το θέμα, αποκαλώντας τον «ελεεινό υποκείμενο», «φαύλο» και μιλώντας για «ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού» των εργοδοτών που ευθύνονται για το χαμό των εργαζομένων.

«Λυπάμαι πολύ. Τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από την αίθουσα, τότε σταμάτησαν οι αναφορές σας για τη Βιολάντα. Ντροπή», είπε η Νίκη Κεραμέως, κατηγορώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου για προσπάθεια «εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου» και «απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων». Αναφορικά με την προσωπική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, η υπουργός Εργασίας σχολίασε πως «είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους με αυτό τον τρόπο, ενώ δεν είναι καν παρόντες», μιλώντας για χαμηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού.

«Διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη. Τον καημένο το συνάδελφο που τον κατηγόρησα εν τη απουσία του, σας αφήνω να τον καμαρώνετε», επανήλθε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγκαλώντας την Νίκη Κεραμέως για «στυγνά» και «ξετσίπωτα» ψεύδη.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον Παύλο Μπακογιάννη. «Πάνω σε ένα θύμα της τρομοκρατίας, τον Παύλο Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολλές πολιτικές καριέρες», είπε προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Ήρθε ως πολιτικό κοράκι, φορώντας μαύρη κάπα και εκμεταλλεύτηκε την παρουσία μαθητών από τα Τρίκαλα για να πει ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τις πέντε γυναίκες», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Η καρέκλα του δικού σας κόμματος τρίζει. Οριακά έχετε Κοινοβουλευτική Ομάδα πλέον», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, ενώ έκανε λόγο για «άθλιες λεκτικές επιθέσεις» κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «αγκαλιάζονταν με τον Ηλία Κασιδιάρη».

«Στον οίστρο της πάνω για να μας κατηγορήσει για το δυστύχημα στο εργοστάσιο, έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, τους άθλιους τρομοκράτες με τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι απαράδεκτα αυτά, να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα», συμπλήρωσε. «Είναι κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Αυτό το ακροδεξιό υπόλειμμα, συκοφαντεί ανθρώπους για να σας προστατέψει», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.