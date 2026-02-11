Η Κεφαλίδου κατέδειξε πως στο προηγούμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ υπήρχε άλλος αλγόριθμος εκλογής

Πέρασε η πρόταση Ανδρουλάκη για τον τρόπο εκλογής συνέδρων αλλά οι αντιδράσεις είναι μεγάλες.

Σύσσωμοι οι άλλοι «στρατοί» αντέδρασαν κατηγορώντας την ηγεσία για προσπάθεια αλλαγής των πραγματικών συσχετισμών, κοινώς για… μαγειρέματα.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση, το Ηράκλειο θα βγάλει περισσότερους συνέδρους από την Αθήνα!

Αξίζει να σημειωθεί πως αντέδρασαν η πλευρά Δούκα, η πλευρά Γερουλάνου και «ουδέτεροι» που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Οι σύνεδροι θα εκλεγούν στις 15 Μαρτίου και υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 3.800.

Ε.Σ.