Η βράβευση του Νεκτάριου Ταβερναράκη θα γίνει στο 50ο συνέδριο της FEBS, στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας.

Στο φετινό συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιοχημικών Εταιρειών πρόκειται να βραβευτεί ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Βιοχημικών Εταιρειών (FEBS) είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς οργανισμούς της Ευρώπης στον τομέα των Μοριακών Βιοεπιστημών, με πάνω από 30.000 μέλη σε χώρες της Ευρώπης και γειτονικών περιοχών. Η FEBS προωθεί και υποστηρίζει τη Βιοχημεία, τη Μοριακή Βιολογία, την Κυτταρική Βιολογία, τη Μοριακή Βιοφυσική και συναφείς ερευνητικούς τομείς, μέσω των περιοδικών, των συνεδρίων, των προχωρημένων μαθημάτων, των υποτροφιών και άλλων πρωτοβουλιών της.

Το FEBS Datta Medal είναι ένα από τα τρία κορυφαία βραβεία, που απονέμει η FEBS σε διακεκριμένους επιστήμονες, για εξαιρετικά επιτεύγματα στη Βιοχημεία, τη Μοριακή Βιολογία, ή συναφείς επιστήμες, και απονέμεται στο ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Φέτος, το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, μεταξύ 4-8 Ιουλίου.

Το βιογραφικό του Νεκτάριου Ταβερναράκη

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι διακεκριμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης, και Διακεκριμένο Μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης.

Υπηρετεί στη θέση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Μοριακής Βιολογίας (EMBC). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC), και Διευθυντής του ΙΜΒΒ. Είναι επίσης ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Είναι Μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας (Leopoldina), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (EurASc) και της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη γήρανση, καθώς και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος.

Έχει επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη της λειτουργίας των νευρώνων και της βιολογίας του κυττάρου. Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες επιστημονικά συγγράμματα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Για το σύνολο της επιστημονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί με σημαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωμένους Ερευνητές (Advanced Investigator Grant), και χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του ERC.

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας, το Βραβείο Helmholtz International Fellow Award, και το Μετάλλιο Datta της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιοχημικών Εταιρειών (FEBS).

Έχει αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Έχει επίσης τιμηθεί με το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας, και το Αριστείο για τις Ιατροβιολογικές Επιστήμες, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, τα οποία αποτελούν δυο από τα υψηλότερου κύρους βραβεία για Έλληνες επιστήμονες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επιπλέον βραβευτεί με το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific Research Award, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύματος, το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του ΙΤΕ, καθώς και τη Μεταδιδακτορική Υποτροφία του διεθνούς οργανισμού Human Frontier Science Program Organization (HFSPO).