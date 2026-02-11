Σπάνιο, ασυνήθιστο και μοναδικό.

Επιστήμονες ανακάλυψαν σε πετρώματα της κεντρικής Ινδίας, αυγό δεινοσαύρου, το οποίο βρισκόταν κρυμμένο μέσα σε ένα άλλο αυγό για 68 εκατομμύρια χρόνια.

Το δεύτερο αυγό το οποίο εντόπισαν είναι πλήρως σχηματισμένο στο εσωτερικό του.

Η ανακάλυψη έγινε στον Σχηματισμό Λάμετα, μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για τις φωλιές τιτανόσαυρων - των γιγάντιων φυτοφάγων δεινοσαύρων της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου-. Εκεί, μέσα σε μια συστάδα αυγών, οι παλαιοντολόγοι του Πανεπιστημίου του Δελχί εντόπισαν ένα δείγμα που έμοιαζε ασυνήθιστο. Διέθετε δύο διακριτά κελύφη, το ένα μέσα στο άλλο.

Το απολίθωμα, γνωστό ως «Αυγό C», έχει μήκος περίπου 16,6 εκατοστά και πλάτος 14,7 εκατοστά. Η συγκεκριμένη ανάλυση αποκάλυψε ότι τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό κέλυφος ανήκουν στον τύπο Fusioolithus baghensis, που συνδέεται με τους τιτανοσαυρίδες. Με άλλα λόγια, και τα δύο αυγά προέρχονται από τον ίδιο τύπο δεινοσαύρου.

Ένα φαινόμενο γνωστό μόνο στα πουλιά… μέχρι τώρα

Αυτό που κάνει την ανακάλυψη τόσο εντυπωσιακή είναι ότι θυμίζει μια σπάνια αναπαραγωγική ανωμαλία που συναντάται μόνο στα σύγχρονα πτηνά. Το λεγόμενο «ωάριο σε ωάριο». Σε αυτή την περίπτωση, ένα αυγό που έχει ήδη σχηματιστεί επιστρέφει προς τα πίσω στον ωαγωγό και καλύπτεται από ένα δεύτερο κέλυφος.

Μέχρι σήμερα, τέτοιο φαινόμενο δεν είχε καταγραφεί ποτέ σε δεινόσαυρο, ερπετό ή οποιοδήποτε άλλο εξαφανισμένο ζώο. Το εύρημα από την Ινδία δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένοι δεινόσαυροι διέθεταν πιο πολύπλοκο αναπαραγωγικό σύστημα απ’ όσο πιστεύαμε.

Τα περισσότερα σύγχρονα ερπετά γεννούν όλα τα αυγά τους ταυτόχρονα, ενώ τα πτηνά έχουν έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο ωαγωγό που παράγει αυγά διαδοχικά. Το γεγονός ότι ένα τιτανόσαυρο μπορούσε – έστω και σπάνια – να σχηματίσει αυγό μέσα σε άλλο αυγό υποδηλώνει πως η ανατομία του πλησίαζε περισσότερο σε εκείνη των πουλιών.

Γιατί αυτό αλλάζει την παλαιοντολογία

Οι τιτανόσαυροι ήταν από τα μεγαλύτερα ζώα που περπάτησαν ποτέ στη Γη, αλλά γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς αναπαράγονταν. Το συγκεκριμένο απολίθωμα αποτελεί μοναδικό «παράθυρο» στη βιολογία τους, αφού δίνει έμμεσες πληροφορίες για μαλακούς ιστούς και εσωτερικά όργανα που συνήθως δεν διατηρούνται στα απολιθώματα.

Αν πράγματι οι τιτανόσαυροι είχαν τμηματοποιημένο ωαγωγό, όπως τα πτηνά, τότε πρέπει να επανεξεταστούν πολλές παλαιότερες θεωρίες για την εξέλιξη των δεινοσαύρων και τη σχέση τους με τα σύγχρονα πουλιά.

Μια μοναδική ανακάλυψη

Μέχρι σήμερα, το αυγό από το Padlya της Ινδίας παραμένει το μοναδικό επιβεβαιωμένο παράδειγμα αυγού-μέσα-σε-αυγό σε δεινόσαυρο. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και οι επιστήμονες επανεξετάζουν παλαιότερα δείγματα με την ελπίδα ότι ίσως εντοπιστούν και άλλα παρόμοια απολιθώματα.

Αυτό το μικρό αυγό έχει ήδη προκαλέσει ερωτήματα στην κατανόησή μας για την προϊστορική ζωή και ίσως μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να καταλάβουμε πώς οι δεινόσαυροι έδωσαν τελικά τη θέση τους στα πουλιά που γνωρίζουμε σήμερα.