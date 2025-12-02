Πόσες φορές προσπαθήσατε να πετύχετε το τέλειο βράσιμο αυγού αλλά ποτέ δεν το πετύχατε ακριβώς; Και όμως υπάρχει τρόπος για το τέλειο βράσιμο του αυγού.

Το βράσιμο ενός αυγού μπορεί να φαίνεται απλή διαδικασία, αλλά για να το πετύχετε όπως ακριβώς θέλετε μελάτο, σφιχτό ή ιδανικό για πασχαλινό βάψιμο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια. Πως γίνεται όμως το τέλειο αυγό

Διαδικασία που ακολουθείται πριν το βράσιμο:

Πρώτο στάδιο:

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να αφαιρέσετε τα αυγά από το ψυγείο και να τα αφήσετε τουλάχιστον για 15 λεπτά ώσπου να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό το βήμα είναι αρκετά σημαντικό ώστε να αποφευχθεί το σπάσιμο του αυγού κατά την διαδικασία βρασίματος.

Δεύτερο στάδιο:

Σε δεύτερη φάση πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο σκεύος ώστε να χωράει τα αυγά άνετα μεταξύ τους προκειμένου να μην στριμώχνονται και ως αποτέλεσμα είτε να σπάσουν είτε να μην βράσουν σωστά. Η ποσότητα του νερού που πρέπει να γεμίσετε το σκεύος ισούται με το να καλύπτει τα αυγά κατά περίπου 1 εκατοστό.

Τρίτο Στάδιο:

Αρκετά σημαντικό και ίσως όχι τόσο γνωστό είναι η προσθήκη μερικών σταγόνων ξυδιού. Αυτό συμβάλλει στο να σφίξει το ασπράδι γρηγορότερα σε περίπτωση που ραγίσει το κέλυφος.

Χρόνοι Βρασμού ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα

Μόλις το νερό πάρει βράση, ξεκινήστε να μετράτε τον χρόνο για να φέρετε το αυγό ακριβώς όπως το θέλετε:

2-3 λεπτά: Κρόκος υγρός και ασπράδι μαλακό, λίγο ρευστό, τέλειο για όσους αγαπούν τα μελάτα

4 λεπτά: Κρόκος ακόμα ρευστός, αλλά με πιο σταθερό ασπράδι

6 λεπτά: Κρεμώδης, ζουμερός κρόκος και σταθερό ασπράδι, ιδανικό για πρωινό με ψωμί ή σαλάτες

8 λεπτά: Κρόκος σφιχτός γύρω-γύρω αλλά ζουμερός στο κέντρο, ασπράδι πλήρως σφιχτό, για όσους τους αρέσει η «ισορροπία»

10 λεπτά: Ολόκληρο αυγό σφιχτό, κρόκος και ασπράδι, τέλειο για πασχαλινό βάψιμο ή σαλάτες αυγών

Η τεχνική που θα σας λύσει τα χέρια για τα κόκκινα αυγά το Πάσχα

Σωστή επιλογή αυγών: Προτιμήστε αυγά μεσαίου μεγέθους (40-50 γραμμαρίων), διότι τα μεγαλύτερα είναι επιρρεπή στο σπάσιμο όπως επίσης και το βάψιμο πιθανόν να μην βγει ομοιόμορφο. Στα μπεζ αυγά η βαφή συνήθως έχει καλύτερο αποτέλεσμα από ότι στα άσπρα που πολλές φορές χάνεται το χρώμα.

Σημαντικές Συμβουλές

Να τοποθετείτε τα αυγά σε μια στρώση στον πάτο της κατσαρόλας και αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα. Όπως επίσης και η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και να σπάσουν. Ξεκινήστε με κρύο νερό και αφήστε το να φτάσει σε βρασμό σταδιακά σε χαμηλή φωτιά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ρωγμών. Το υπερβολικό βράσιμο μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο κρόκος μπορεί να αποκτήσει πράσινη απόχρωση λόγω αντίδρασης θείου και σιδήρου. Για πιο εύκολο ξεφλούδισμα αποφύγετε τα φρέσκα και χρησιμοποιήστε αυγά που έχουν αγοραστεί 3-5 ημέρες πριν. Αφού βράσουν τα αυγά, βάλτε τα αμέσως σε μπολ με παγωμένο νερό για 4-5 λεπτά. Αυτό βοηθάει στο να σταματήσει πιο εύκολα η διαδικασία του βρασμού αλλά γίνεται πιο εύκολο και το ξεφλούδισμα .

Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν ένα αυγό είναι βρασμένο χωρίς να το σπάσουμε;

Το τοποθετούμε σε μια επίπεδη επιφάνεια και το περιστρέφουμε. Αν περιστρέφεται γρήγορα και σταθερά, είναι βρασμένο. Αν ταλαντεύεται και σταματά γρήγορα, το εσωτερικό του είναι ακόμα ρευστό.

Πόσο αντέχουν τα βραστά αυγά στο ψυγείο;

Τα βραστά αυγά διατηρούνται στο ψυγείο έως και 7 ημέρες εάν παραμείνουν με το κέλυφός τους. Αν έχουν ξεφλουδιστεί, πρέπει να καταναλωθούν μέσα σε 2-3 ημέρες. Για μεγαλύτερη διάρκεια, αποθηκεύστε τα σε ένα αεροστεγές δοχείο.