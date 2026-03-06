Σημαντική γιορτή σήμερα Παρασκευή: Το άγνωστο όνομα που έχει την τιμητική του.

Σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου είναι του Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού, ενώ η Εκκλησία γιορτάζει και τους Β΄ Χαιρετισμούς.

Τις ευχές τους περιμένουν δηλαδή οι:

Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία

Παράλληλα σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των Σιδηροδρομικών, αλλά και η Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας.

Ακάθιστος Ύμνος Β’ Στάση Χαιρετισμών: Το μυστήριο της Ενανθρώπησης

Η Β’ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου αποτελεί έναν ακόμη βαθύ θεολογικό σταθμό μέσα στη διαδρομή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Ακολουθία συνεχίζει την εξιστόρηση του μυστηρίου της Ενανθρώπησης του Χριστού, φωτίζοντας τα γεγονότα που ακολούθησαν τον Ευαγγελισμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ, η θαυμαστή σύλληψη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η ανθρώπινη αμφιβολία του Ιωσήφ και η Θεία Αποκάλυψη που τη διαλύει, καθώς και η Γέννηση του Χριστού. Όλα τα γεγονότα προσεγγίζονται μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας με λόγο ποιητικό αλλά ταυτόχρονα βαθιά θεολογικό. Κάθε στίχος κρύβει έναν συμβολισμό και μια ομολογία πίστης. Όταν η Εκκλησία ψάλλει «Χαίρε, δι’ ης η χαρά εκλάμψει· χαίρε, δι’ ης η αρά εκλείψει», διακηρύσσει ότι μέσω της Θεοτόκου έρχεται στον κόσμο η σωτηρία και η λύτρωση από την αμαρτία. Η Β’ Στάση υπενθυμίζει την ταπείνωση και την απόλυτη εμπιστοσύνη της Παναγίας στο Θέλημα του Θεού.

H δεύτερη στάση των Χαιρετισμών, αποτελείται από τους οίκους εκείνους που ξεκινούν με την δεύτερη εξάδα των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου, δηλαδή από τα γράμματα Η έως και Μ. Ο οίκος που ξεκινά με το γράμμα Η αναφέρεται στο γεγονός της προσκύνησης των ποιμένων στο νεογέννητο Ιησού Χριστό. Οι βοσκοί ακούγοντας τις υμνωδίες των αγγέλων έσπευσαν να υποδεχθούν στο κόσμο το Θείο Βρέφος. Στον επόμενο οίκο που ξεκινά με το γράμμα Θ γίνεται αναφορά στους μάγους, οι οποίοι, αφού είδαν από την πατρίδα τους την Περσία το αστέρι, το γνωστό σ’ όλους μας, ως Άστρο των Χριστουγέννων ή Άστρο της Βηθλεέμ, το ακολούθησαν κι έφτασαν στην Παλαιστίνη για να προσκυνήσουν, κι εκείνοι με τη σειρά τους, τον Μεσσία όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων.

Ο οίκος, που ξεκινά με το γράμμα Ι μας πληροφορεί για την προσφορά των δώρων των τριών μάγων στον Ιησού. Ως γνωστόν, στα δώρα των μάγων έχουν δοθεί από την Εκκλησία μας οι εξής συμβολισμοί: ο χρυσός ως τιμή στον Χριστό ως τον νέο βασιλιά του κόσμου, το λιβάνι ως Θεό και η σμύρνα επειδή ο Χριστός θα θυσιαζόταν σταυρικώς για χάρη των ανθρώπων. Σήμερα, τα δώρα φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος.

Ο οίκος που ξεκινά με το γράμμα Κ μιλάει για την επιστροφή των μάγων στη Βαβυλώνα, χωρίς, όμως, να περάσουν από τον Ηρώδη, τον Βασιλιά των Ιουδαίων για να τον ενημερώσουν, όπως τους είχε εκείνος ζητήσει, για την εύρεση-προσκύνηση εκ μέρους τους του Μεσσία. Έτσι, όταν ο Ηρώδης αντιλήφθηκε πως οι μάγοι τον είχαν κοροϊδέψει έδωσε εντολή να θανατωθούν όλα τα αρσενικά παιδιά από δύο χρονών και κάτω στην περιοχή της Βηθλεέμ.

Στον οίκο που ξεκινά με το γράμμα Λ, γίνεται αναφορά στην φυγή στην Αίγυπτο του Θείου Βρέφους μαζί με τον Ιωσήφ και την Παναγία μας, προκειμένου να γλιτώσει ο Χριστός τη θανάτωση του από τον Ηρώδη. Επέστρεψαν πίσω στην Παλαιστίνη μόνο όταν απεβίωσε ο Ηρώδης λίγα χρόνια αργότερα. Τέλος, στον οίκο που ξεκινά με το γράμμα Μ παρουσιάζεται το γεγονός της Υπαπαντής του σαράντα ημερών Ιησού στο Ναό του Σολομώντα για να αφιερωθεί στο Θεό και η υποδοχή του από τoν Προφήτη Συμεών.