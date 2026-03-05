6η μέρα πολέμου: Έρχεται χερσαία επιχείρηση στο Ιράν - Σχέδιο από CIA και Μοσάντ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος για 6η μέρα στη Μέση Ανατολή με Ιράν και Ισραήλ να εξαπολύουν εκατέρωθεν πλήγματα, ενώ αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης.
Στο τραπέζι φαίνεται πως έχει ήδη μπει η επόμενη φάση του πολέμου και σε αυτή πιθανότατα θα έχουν κεντρικό ρόλο οι Κούρδοι, με στήριξη της Μοσάντ και της CIA.
Σύμφωνα με το Axios, μαχητές από αρκετές κουρδικές ιρανικές παρατάξεις προετοιμάζονται για μια πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του καθεστώτος του Ιράν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Μια κουρδική χερσαία επίθεση, που θα συντονιστεί με την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της Τεχεράνης, θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του Ιράν.
Σημειώνεται πως νωρίτερα οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν ένα ψήφισμα που στόχευε στον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του προέδρου Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν «να πλήττουν προοδευτικά βαθύτερα» μέσα στο Ιράν.
«Κόκκινος» συναγερμός στην Κύπρο07:41:00
IDF: Έχουμε καταστρέψει 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν07:18:52
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο.
Ο εκπρόσωπός των IDF δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.
Σύμφωνα με τον κ. Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Χτύπησαν τάνκερ ανοιχτά του Κουβέιτ07:17:15
Ένα δεξαμενόπλοιο ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ έχει πληγεί από «μεγάλη έκρηξη», σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
«Υπάρχει πετρέλαιο στο νερό που προέρχεται από μια δεξαμενή φορτίου, το οποίο ενδέχεται να έχει κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το πλοίο έχει εισχωρήσει νερό, δεν έχουν αναφερθεί πυρκαγιές και το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά», η αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια της θάλασσας.
Πρόσθεσε ότι το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι «είδε ένα μικρό σκάφος να απομακρύνεται από την περιοχή».
Κατάρ: Εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ07:05:53
Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.
«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των αρχών.
Σε εξ αποστάσεως μαθήματα τα αμερικανικά πανεπιστήμια στην Ντόχα07:04:17
Τα αμερικανικά πανεπιστήμια με παραρτήματα στη Ντόχα, την Εκπαιδευτική Πόλη του Κατάρ – ένα ερευνητικό κέντρο που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) από την αεροπορική βάση Al Udeid – καθώς και άλλα αμερικανικά σχολεία με παραρτήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν μεταβεί σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέχρι νεωτέρας.
Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε drone06:52:32
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι drone καταρρίφθηκε κοντά στην περιοχή Al Jowf, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Ιρανοί ναυτικοί αναρρώνουν σε νοσοκομείο της Σρι Λάνκα06:50:58
Οι Ιρανοί ναυτικοί που επέζησαν από την επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου στον Ινδικό Ωκεανό αναρρώνουν σε νοσοκομείο της λιμενικής πόλης Γκάλε στη Σρι Λάνκα, σύμφωνα με τις αρχές, μια μέρα μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 87 άτομα.
Οι αρχές του Εθνικού Νοσοκομείου της Γκάλε και πηγές του ναυτικού ανέφεραν ότι 87 πτώματα μεταφέρθηκαν από διασώστες που ανταποκρίθηκαν σε σήμα κινδύνου που έλαβε το IRIS Dena νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ετοιμάζουν χερσαία επέμβαση με κεντρικό ρόλο των Κούρδων06:27:21
Κουρδικές ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κατά μήκος των συνόρων Ιράν – Ιράκ προετοιμάζονται, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, για πιθανή χερσαία επιχείρηση στην επόμενη φάση της σύγκρουσης.
Πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αναφέρουν ότι οι κουρδικές οργανώσεις έχουν υποστήριξη από τις μυστικές υπηρεσίες CIA και Μοσάντ, οι οποίες εξετάζουν τρόπους να αξιοποιήσουν το κουρδικό στοιχείο για να ανοίξει ένα νέο εσωτερικό μέτωπο κατά του ιρανικού καθεστώτος.
«Ο πόλεμος ξεκίνησε με την κινητική φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Όσο συνεχίζεται όμως, θα υπάρξουν και άλλες επιχειρήσεις από τη Μοσάντ και τη CIA», φέρεται να δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.
Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε κλειστή ενημέρωση στο Κογκρέσο, φέρεται να υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν εξοπλίζουν κουρδικές οργανώσεις, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για πιθανές ισραηλινές πρωτοβουλίες.