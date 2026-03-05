6η μέρα πολέμου: Έρχεται χερσαία επιχείρηση στο Ιράν - Σχέδιο από CIA και Μοσάντ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν δύο νέες πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ.Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος για 6η μέρα στη Μέση Ανατολή με Ιράν και Ισραήλ να εξαπολύουν εκατέρωθεν πλήγματα, ενώ αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης.

Στο τραπέζι φαίνεται πως έχει ήδη μπει η επόμενη φάση του πολέμου και σε αυτή πιθανότατα θα έχουν κεντρικό ρόλο οι Κούρδοι, με στήριξη της Μοσάντ και της CIA.

Σύμφωνα με το Axios, μαχητές από αρκετές κουρδικές ιρανικές παρατάξεις προετοιμάζονται για μια πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του καθεστώτος του Ιράν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Μια κουρδική χερσαία επίθεση, που θα συντονιστεί με την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της Τεχεράνης, θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του Ιράν.

Σημειώνεται πως νωρίτερα οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν ένα ψήφισμα που στόχευε στον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του προέδρου Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν «να πλήττουν προοδευτικά βαθύτερα» μέσα στο Ιράν.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

LIVE