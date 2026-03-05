H επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί τον παράγοντα που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, δηλώνει ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Την άποψη ότι η επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί τον παράγοντα που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, καταθέτει μέσω του Dnews.gr, ο καθηγητής του ΑΠΘ, Άρης Στυλιανού.

Την παραμονή της εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας Πολιτών της Θεσσαλονίκης, για την ανασύνθεση της Προοδευτικής Παράταξης, ο ακαδημαϊκός και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, επιβεβαιώνει την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στην εκδήλωση, ενώ εκτιμά πως «το ειδικό βάρος και η προσωπικότητα του Τσίπρα μπορεί να γίνει ο καταλύτης, για να διαμορφωθούν οι όροι μιας σύγχρονηςέκφρασης όλης της δημοκρατικής παράταξης, ωςκυβερνητικής εναλλακτικής στη σημερινή εξουσία».

Κύριε Στυλιανού, ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος είναι πολυκερματισμένος και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται μακριά από το να μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική λύση. Γιατί εκτιμάτε ότι έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση;

- Ασφαλώς υπάρχει η δυσάρεστη πραγματικότητα του κατακερματισμού των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Μετά τις εκλογές του 2023 και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία, στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέβη κάτι που μοιάζει με αυτοχειρία: ατυχείς επιλογές, διασπάσεις, διαιρέσεις και συνολική απαξίωση. Τηρουμένων όλων των αναλογιών, μια αντίστοιχη καθήλωση υπάρχει και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το ανέλπιστο δώρο να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση από το πουθενά. Το σημερινό σκηνικό στον προοδευτικό χώρο δεν προκαλεί λοιπόν αισιοδοξία.

Ωστόσο, αυτή η κατάσταση μπορεί και πρέπει να αλλάξει, παραμερίζοντας εγωισμούς και μικροκομματικές λογικές, με την αναγκαία ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Το κυβερνητικό σύστημα εξουσίας απονομιμοποιείται και παρουσιάζεται καθημερινά ολοένα πιο αδύναμο, μετά από σχεδόν επτά χρόνια σκανδάλων, διαφθοράς και γενικευμένης λαϊκής δυσαρέσκειας λόγω της πρωτοφανούς ακρίβειας. Το ποσοστό πρόθεσης ψήφου υπέρ της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις κυμαίνεται πλέον πολύ χαμηλά.

Είναι εφικτό και ρεαλιστικό να υπάρξει μια σύγκλιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα σήμερα. Οι αριστερές, σοσιαλδημοκρατικές και οικολογικές δυνάμεις οφείλουν να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν, διαμορφώνοντας μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, που θα καταφέρει να αποτελέσει το αντίπαλο δέος προς την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη. Μόνο έτσι η χώρα μας θα κάνει μια επανεκκίνηση σε όλους τους τομείς, στο παραγωγικό μοντέλο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των υπερκερδών για λίγους, στη μείωση των ανισοτήτων και την κοινωνική δικαιοσύνη, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και των σκανδάλων, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στην αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών της πόλης, για την ανασύνθεση της Προοδευτικής Παράταξης. Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία περνάει μέσα από την επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα;

- Είμαι πεπεισμένος ότι η επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί τον παράγοντα που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, μεταβάλλοντας ριζικά όλο το πολιτικό σκηνικό. Ο πρώην πρωθυπουργός, μετά τη γενναία του κίνηση να παραιτηθεί από βουλευτής, δημοσίευσε την «Ιθάκη» και, με τις ομιλίες του στις παρουσιάσεις του βιβλίου, κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να επανέλθει στον ενεργό πολιτικό στίβο. Το ειδικό βάρος και η προσωπικότητα του Τσίπρα μπορεί να γίνει ο καταλύτης, για να διαμορφωθούν οι όροι μιας σύγχρονης έκφρασης όλης της δημοκρατικής παράταξης, ως κυβερνητικής εναλλακτικής στη σημερινή εξουσία.

Έτσι θα μπορέσει να προκύψει ένα αντίπαλο δέος προς τη δεξιά και την ακροδεξιά, ένας πόλος που θα συγκροτηθεί από τη δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος πολιτικής αλλαγής, με βάση ένα αξιόπιστο προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Για μια δίκαιη κοινωνία σε ένα σύγχρονο κράτος, που θα έχει συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο, θα στηρίζει αξιόπιστες υποδομές και θα μεριμνά για την πολύπλευρη ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κ. Τσίπρας θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Γνωρίζετε εσείς αν όντως θα παραστεί;

- Όντως, από την πληροφόρηση που έχουμε, ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή το απόγευμα, προτού ταξιδέψει για την Κοζάνη, όπου το Σάββατο θα παρουσιαστεί η «Ιθάκη». Ελπίζουμε ότι θα μας τιμήσει με την παρουσία του στην ανοιχτή εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Θεσσαλονίκης, ακριβώς για να ακούσει τις αγωνίες των πολιτών και για να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Καταλαβαίνετε ότι το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε με την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους ανάφλεξης σε όλη την περιοχή μας.

Τι νέο μπορεί να φέρει στην ευρύτερη παράταξη και συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, ο Αλέξης Τσίπρας; Διότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι ισχυρίζονται ότι κρίθηκε οριστικά στις εκλογές του 2023…

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός πολιτικός, ένας αληθινός ηγέτης, με μεγάλη εμπειρία στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, ο οποίος έχει κατακτήσει πλέον μια ωριμότητα, και ταυτόχρονα είναι αρκετά νέος ώστε να έχει το μέλλον ανοιχτό μπροστά του. Θεωρώ ότι τίποτα δεν κρίθηκε οριστικά το 2023, απλώς υπήρξε μια ήττα και μια υποχώρηση των δυνάμεων της προόδου στην πατρίδα μας. Ο Τσίπρας έχει όλα τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσει ξανά στην πολιτική σκηνή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Για να υπάρξει εκ νέου συσπείρωση και ενότητα όλων των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, που θα οδηγήσει σε μια εναλλακτική κυβερνητική προοπτική προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας και του ελληνικού λαού.

Είστε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Στην πορεία για τη διαφαινόμενη επιστροφή του κ. Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, σε τι ακριβώς μπορεί να συμβάλει η ομάδα των επιστημόνων στην οποία συμμετέχετε και εσείς;

- Στο Επιστημονικό Συμβούλιο του «Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας» εργαζόμαστε εντατικά σε θεματικές ομάδες, ώστε να διαμορφώσουμε γενικές κατευθύνσεις για δημόσιες πολιτικές σε όλους τους επιμέρους τομείς. Υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα, όπως οι μελέτες που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με τη Διαφάνεια και την Ενέργεια, ενώ επίκεινται και πολλές ακόμη επεξεργασίες μέχρι τον Απρίλιο. Οι επιστήμονες, γυναίκες και άνδρες, που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες εργασίας είναι διακεκριμένοι στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι, τη χρονική στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός, μαζί με τους συνεργάτες του, θα αποφασίσει να ιδρύσει έναν νέο πολιτικό φορέα, οπωσδήποτε θα έχει διαμορφωθεί ένα συγκροτημένο καινοτόμο πρόγραμμα διακυβέρνησης, που θα παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό και θα τεθεί στον δημόσιο διάλογο. Αυτή η τεκμηριωμένη νέα πολιτική πρόταση εκτιμώ ότι θα είναι έτοιμη εγκαίρως, επειδή οι βουλευτικές εκλογές δεν απέχουν και πάρα πολύ, αφού διανύουμε ήδη μια προεκλογική χρονιά.