«Αυτό λένε οι πολίτες», δηλώνει ο βουλευτής Αν. Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πολίτες εκτιμούν ότι το κόμμα Τσίπρα θα έπρεπε να γίνει χθες.

Στην εκτίμηση αυτή προέβη ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής Αν. Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν μπορώ να προεξοφλήσω ή να καθορίσω τις όποιες πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, αποκρινόμενος αυτό που λένε οι πολίτες είναι ότι, αν χρειάζεται να υπάρξει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Τι δεν είπε; Αν και ο ίδιος συμφωνεί με αυτή τη θέση των πολιτών.

Γιατί το ότι φλερτάρει με το κόμμα Τσίπρα είναι βέβαιον...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.